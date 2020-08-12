Teknoloji hurriyet.com.tr Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 13:28 | 05 Eylül 2020 - 08:28

WhatsApp'ın bilinmeyen müthiş özelliği

WhatsApp'ta gizli kalan öyle bir özellik var ki kullanan herkesin çok işine yarayacak. İşte WhatsApp'ın o bomba özelliği...