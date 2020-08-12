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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 13:28 | 

WhatsApp'ın bilinmeyen müthiş özelliği

WhatsApp'ta gizli kalan öyle bir özellik var ki kullanan herkesin çok işine yarayacak. İşte WhatsApp'ın o bomba özelliği...

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WhatsApp'ta fotoğraf paylaşan kullanıcılar, fotoğrafların kalitesinin düştüğünü çoğu zaman fark etmiyor. Ancak WhatsApp, optimizasyon yaptığından görüntü bozuluyor.

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Yolladığınız görüntünün bozulması istemiyorsanız Dosya gönderir gibi fotoğraf ve videolarınızı gönderin. Böylece sohbet ekranında fotoğraflar görünmeyecek; ancak karşı taraf indirdiğinde bozulmamış bir görüntü alacak.

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Diğer yandan WhatsApp, yine ses getirecek bir özelliği daha hayata geçiriyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerini göremeyen ya da iş görüşmelerini uzaktan yapmak zorunda kalanlar için yeni dönem başlıyor. İşte WhatsApp'ın getirdiği yenilik...

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WhatsApp, 50 kişilik görüntülü görüşme sürecini başlatıyor. Yani 50 kişiye kadar olan büyük bir kitle artık görüntülü konferans yapabilecek.

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Ancak görüntülü görüşmeyi 50 kişiye kadar yapmak isteyenler WhatsApp'ın içinde bunu yapmayacak; doğrudan Messenger Rooms'a yönlendirilecek.

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Böylece Messenger Rooms çatısı altında sosyal medya araçları toplanmış olacak. Ancak WhatsApp'ın tek bomba özelliği bu değil elbete...

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WhatsApp'ta kullanıcıların en büyük sorunlarından biri tarih oluyor. Bakın WhatsApp'a girdiğinizde artık ne yapabileceksiniz?

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WhatsApp, çok yakında birden fazla cihazdan aynı hesabın kullanılabilmesinin önünü açacak. Şu an tek cihazda WhatsApp hesabını kullanmak isteyenler, daha fazla cihazda WhatsApp'a girebilecek. Ancak asıl bomba özellik bu değil!

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WhatsApp'ta birden çok hesap özelliği aktif olduğunda sohbet yedekleme derdinden de kurtulacaksınız. Nasıl mı?

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Yeni bir telefon aldığınızda WhatsApp yedeğinin yeni cihaza taşınması genelde sorunlu oluyor. Ancak bu özellik sayesinde yeni cihazınızda WhatsApp'ı aktif hale getirdiğinizde sohbet kayıtlarınız otomatik olarak yedeklenecek ve yeni cihaza aktarılacak.

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Ancak bu yedekleme işlemini yaparken mutlaka WiFi açık olmak zorunda; aksi halde yedekleme söz konusu olmayacak.

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Diğer yandan WhatsApp'ta yeni emojiler de devreye giriyor. İşte WhatsApp kullanırken kullanmaya başlayacağımız o emojiler...

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WhatsApp ise bugün için en çok kullanılan uygulamalardan biri ve bünyesinde yoğun bir şekilde emoji kullanıldığından 138 yeni emojiyi kullanıma sunacak.

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WhatsApp'ın 2.20.197.6 final sürümüyle birlikte karşımıza gelen yeni emojilerde geniş bir kitleye hitap eden pek çok farklı tipte emoji dikkat çekiyor.

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Bu emojileri kullanmanız için ek bir ayar yapmanıza da gerek yok.

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Sadece WhatsApp'ın ilgili güncellemesini uygulama mağazasından indirmeniz yeterli.

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Diğer yandna telefonda kullandığınız emojiler de değişiyor... Kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanan yüzlerce emoji ilk kez ortaya çıktı. Bakın telefonunuzda artık hangi emojileri kullanacaksınız?

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Matruşka

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Ninja

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Dodo kuşu... Senin gibi insanların sayısı azaldı mesajı vermek istediğinizde soyu tükenmekte olan bu kuş türünün emojisini kullanabilirsiniz.

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Koronavirüs salgını nedeniyle maskeli memojiler böyle görünüyor...

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Telefonlara gece modu geldiğinden dolayı emojiler de gece moduna uyumlu hale getiriliyor.

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İşte böyle...

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Göz yaşı emojilerine bir yenisi daha ekleniyor; bu kez mutluluk göz yaşlarını böyle ifade edeceğiz...

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'Olmuş' anlamına gelen bu işaret de emojilerin arasında yerini alıyor...

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Biberonu ağzında bebeğiyle bir anne emojisi

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Elbette bu emojinin erkekler için olanı da var!

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Kalp ve akciğer emojileri

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Kara kedi ve saksıda çiçek emojisi...

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Kullandığımız emojilerin arasında kutup ayısı da olacak!

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Ve soyları tükenen mamut emojisi...

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Solucan, taş ve tahta parçası emojisi...

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Mezar taşı emojisi...

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Uykusu gelmiş emoji

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Rehber köpek

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Tekerlekli sandalye kullanan insanlar

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Protez kol ve protez bacak

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İşitme güçlüğü çekenler

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Görme engelli

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Ayrıca yeni hayvan türleri ve araçlar da emoji olarak geliyor...

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Flamingo

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