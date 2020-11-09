WhatsApp'ı açıp hemen bakın: Silinmek üzere

WhatsApp, yeni bomba özelliğini hayata geçiriyor. Arkadaşınıza yazdığınız mesajlar 7 gün sonra bir bir silinecek.
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WhatsApp, kimsenin beklemediği bomba bir özelliği resmen hayata geçiriyor. Bakın yarından sonra neyle karşılaşacaksınız?
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WhatsApp'ta atılan mesajlar süreli hale geliyor. Yani yolladığınız mesajlar kalıcı olmayacak; 7 gün sonra tamamen yok olacak. Peki bu ne anlama geliyor?
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Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolacak.
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Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.
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Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
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Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
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Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.
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Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.
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Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.
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Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.
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Süreli mesajları yalnızca güvendiğiniz kişilerle kullanın. Çünkü örneğin, mesajlaştığınız kişi:
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Bir süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alarak kaydedebilir.
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Süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir.
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Süreli mesaj kaybolmadan önce kamera ya da başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.
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Varsayılan olarak, WhatsApp’ta aldığınız medyalar otomatik olarak fotoğraflarınıza indirilir. Süreli mesajlar etkinleştirildiğinde, gönderilen medyalar sohbetten kaybolur ancak otomatik indirme özelliği açıksa telefona kaydedilir.
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WhatsApp’ta Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı’na giderek otomatik indirme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.
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Peki iPhone'larda süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir ?
WhatsApp sohbetini açın. Kişi adına dokunun. Süreli Mesajlar’a dokunun. Sorulursa Devam’a dokunun. Açık’ı seçin.
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Peki iPhone'larda süreli mesajlar nasıl devre dışı bırakılır?
WhatsApp sohbetini açın. Kişi adına dokunun. Süreli Mesajlar’a dokunun. Sorulursa Devam’a dokunun. Kapalı’yı seçin.
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Android cihazlarda süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir?
WhatsApp sohbetini açın. Kişinin adına dokunun. Süreli mesajlar’a dokunun. Sorulursa DEVAM’a dokunun. Açık’ı seçin.
21
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Android cihazlarda süreli mesajlar nasıl devre dışı bırakılır?
WhatsApp sohbetini açın. Kişinin adına dokunun. Süreli mesajlar’a dokunun. Sorulursa DEVAM’a dokunun. Kapalı’yı seçin.
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WhatsApp'ın bu özelliği yarından itibaren kademeli olarak sunulmaya başlanacak.
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