WhatsApp'a bomba özellik: Size gelen tüm mesajlar artık...
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcının işine çok yarayacak bir özellik geliyor...
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WhatsApp'ta yazışırken mesajların altında bu simgeyi görürseniz şaşırmayın. İşte popüler uygulamanın yeni özelliği...
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WhatsApp mesajların altına büyüteç simgesi geliyor. Tek tik, çift tik ve mavi çift tikin görüldüğü alanın hemen yanında beliren bu simge bakın ne işe yarayacak?
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Sizinle paylaşılan bir bağlantının gerçekten doğru bilgi verip vermediğini anlamak istediğinizde internetten arama yapmak için bu büyütece dokunacaksınız. Böylece koronavirüs salgınında yanlış bilginin yayılmasının önüne geçilmiş olacak.
Ama durun, WhatsApp'taki tek sürpriz bu değil!
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WhatsApp kullananların önündeki büyük engel kalkıyor. Uygulamaya girenler bakın artık ne yapabilecek?
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WhatsApp hesapları bugün için sadece bir telefonda kullanılabiliyor. Bu nedenle telefonunuzda WhatsApp'ı etkinleştirdikten sonra bir başka telefonda WhatsApp uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapamıyorsunuz.
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Güvenlik sebebiyle uygulanan bu sistemi esnetmeye hazırlanan WhatsApp, birden fazla cihaz üzerinde aynı hesabın kullanılabilmesi için düğmeye bastı. WABetaInfo'da yer alan habere göre bir WhatsApp hesabını 4 farklı cihazda kullanmak yakında mümkün olacak.
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WhatsApp'ın diğer cihazlarda çalışması için de QR kodu veya SMS yöntemi kullanılacak. Böylece kullanıcılar dilediği cihazda yazışmaya devam edebilecek ve hesabını kontrol edebilecek.
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Diğer yandan WhatsApp, pek çok özelliğe sahip ve bazılarını pek az kişi biliyor. Karşı tarafa mesaj yazarken 'typing...' yani 'yazıyor...' mesajını silmeye ne dersiniz?
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Öncelikle WhatsApp'ta Hesap > Gizlilik bölümüne girin ve ardından Son Görülme ayarı açıksa kapatın.
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Aynı şekilde Hesap > Gizlilik bölümündeyken Okundu Bilgisi kısmı eğer açık görünüyorsa hemen kapatın.
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Şimdi de gelelim bir sonraki aşamaya. Tüm bu ayarları kapatmanıza rağmen birine yazı yazarken 'typing...' yani 'yazıyor...' mesajını gizlemek istiyorsanız işte yolu...
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WhatsApp'a girmeden önce telefonunuzu Uçak Modu'na alın. Sonra da arkadaşınıza dilediğiniz uzunlukta mesaj atıp yollayın.
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Sonra da Uçak Modu'ndan çıkın ve mesajın otomatik olarak karşı tarafa gittiğini görün. İşte hepsi bu!
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Bu sayede WhatsApp'ta kime yazarsanız yazın, hiçkimse mesaj yazarken sizi göremeyecek ve mesajı yolladığınızda sadece ekranlarında görebilecekler.
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Benzer şekilde Uçak Modu'nda mesajları ilk kez okurken de okundu bilgisini karşı taraftan gizleyebilirsiniz.
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WhatsApp'a bilgisayardan giren herkesi çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Önce WhatsApp Web'e girmek için telefonunuzdan WhatsApp Web ayarına girin.
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Ardından WhatsApp Web'e bu kez web tarayıcınız üzerinden girin.
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Ardından tüm sohbetleriniz karşınıza gelecek. Bu kısımdan da hemen tepede bulunan alt alta dizili üç nokta butonuna tıklayın.
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Bir sonraki adımda ise karşınıza gelen menüden Ayarlar'a girmeniz gerekiyor.
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Ayarlar'a girdikten sonra da Tema bölümüne gireceksiniz. Ve geriye sadece bir adım kaldı.
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Koyu seçeneğini seçtikten sonra WhatsApp kararacak ve telefonda olduğu gibi WhatsApp Web de siyah bir görünüme kavuşacak.
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Koyu seçeneğini seçtikten sonra Tamam'a basmanız yeterli. Ama durun, daha bitmedi!
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Diğer yandan WhatsApp için kırmızı alarm da verildi! WhatsApp'ın kullanılmaması, telefonlardan kaldırılması için şaşırtan bir açıklama geldi.
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Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber’in tüm devlet kurumlarına bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardığı belirtildi.
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Facebook’a ait olan WhatsApp’ın federal yetkililer tarafından kullanımının mümkün olmadığını belirten Kelber, “Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor” uyarısında bulundu.
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Diğer yandan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren 3 yeni özelliğini kullanıma sunuyor.
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Kendi kendini yok eden mesajlar geliyor. Bu özellik, kullanıcıların bireysel sohbetlerdeki veya grup sohbetlerindeki mesajlar için kendi kendini imha eden bir zamanlayıcı ayarlamasına izin veriyor. Belirtilen zamanlayıcı bittikten sonra, mesajlar otomatik olarak sohbetlerden siliniyor.
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Bir diğer özellik ise WhatsApp yedekleri üzerine... Uygulama, sohbet yedekleri için şifre koruması sağlayacak. Özellik uygulamanın önceki bir sürümünde tespit edildi ve temel olarak kullanıcıların sohbet yedeklemelerine gizlilik için güvence altına almak için şifre ya da pin ayarlamasına izin veriyor.
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Ayrıca WhatsApp son zamanlarda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için mesajların iletilmesini sınırlayan bir özellik sundu. Uygulama artık iletilen mesajlardaki her şeyi indirmesini kısıtlayan bazı ek otomatik indirme özellikleri sunacak.
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Koronavirüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen bir özelliğini de yayınlamış durumda.
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Bir süredir WhatsApp iOS beta uygulamasında yer alan Gelişmiş Arama Modu artık WhatsApp'ın son sürümünde de kendisine yer buldu.
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Gelişmiş Arama Modu sayesinde kullanıcılar sadece metinleri değil fotoğrafları, sesleri, videoları, GIF dosyalarını, dökümanları ve linkleri daha kolay filtreleyebiliyor. Böylece istediği içeriğe daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.
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Bir diğer yenilik ise yedekleme dosyalarına yapılan bir optimizasyon. Artık Google Drive üzerine sohbet yedeklerinizi atarken şifre koyabileceksiniz.
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Diğer yandan WhatsApp, bir iletinin birden fazla kişiyle paylaşılmasının önüne geçilecek. Peki bu ne anlama geliyor?
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WhatsApp kullanıcıları artık beş veya daha fazla kişiye gönderilen iletileri artık yalnızca tek bir kişiye iletilebilecek. WhatsApp mesajlara sınırlama getirerek, yanlış bilgilerin gönderilmesinin hızı biraz olsun yavaşlatılacak.
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2018 yılına kadar, kullanıcılar bir kerede 250 gruba bir mesaj iletebilirken yine aynı yıl bu sayı 20’ye düşürüldü. 2019’da 5’e düşen bu sınır şimdi ise 1 taneye dönüştü.