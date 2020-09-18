WhatsApp'a bilgisayardan giren herkes 1 Ekim'den itibaren...
WhatsApp'a bilgisayardan girenler için yeni dönem başlıyor. 1 Ekim tarihinden itibaren bakın ne olacak?
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WhatsApp'a bilgisayarı başından girenler için yeni bir dönem başlıyor. Bakın yeni özellik hayata geçtiğinde neyle karşılaşacaksınız?
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Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "dokunarak oturum açma" özelliği geliyor. Yani yakında parmak izinizle de WhatsApp'ı bilgisayardan açabileceksiniz. Bunun için parmak izi okuyucusu bulunan bir laptop kullanmanız yeterli olacak.
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Diğer yandan WhatsApp'ta kullanıcıların en büyük sorunlarından biri tarih oluyor. Bakın WhatsApp'a girdiğinizde artık ne yapabileceksiniz?
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WhatsApp, çok yakında birden fazla cihazdan aynı hesabın kullanılabilmesinin önünü açacak. Şu an tek cihazda WhatsApp hesabını kullanmak isteyenler, daha fazla cihazda WhatsApp'a girebilecek. Ancak asıl bomba özellik bu değil!
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WhatsApp'ta birden çok hesap özelliği aktif olduğunda sohbet yedekleme derdinden de kurtulacaksınız. Nasıl mı?
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Yeni bir telefon aldığınızda WhatsApp yedeğinin yeni cihaza taşınması genelde sorunlu oluyor. Ancak bu özellik sayesinde yeni cihazınızda WhatsApp'ı aktif hale getirdiğinizde sohbet kayıtlarınız otomatik olarak yedeklenecek ve yeni cihaza aktarılacak.
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Ancak bu yedekleme işlemini yaparken mutlaka WiFi açık olmak zorunda; aksi halde yedekleme söz konusu olmayacak.
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Diğer yandan WhatsApp'ta yeni emojiler de devreye giriyor. İşte WhatsApp kullanırken kullanmaya başlayacağımız o emojiler...
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WhatsApp ise bugün için en çok kullanılan uygulamalardan biri ve bünyesinde yoğun bir şekilde emoji kullanıldığından 138 yeni emojiyi kullanıma sunacak.
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WhatsApp'ın 2.20.197.6 final sürümüyle birlikte karşımıza gelen yeni emojilerde geniş bir kitleye hitap eden pek çok farklı tipte emoji dikkat çekiyor.
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Bu emojileri kullanmanız için ek bir ayar yapmanıza da gerek yok.
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Sadece WhatsApp'ın ilgili güncellemesini uygulama mağazasından indirmeniz yeterli.
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Diğer yandna telefonda kullandığınız emojiler de değişiyor... Kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanan yüzlerce emoji ilk kez ortaya çıktı. Bakın telefonunuzda artık hangi emojileri kullanacaksınız?
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Matruşka
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Ninja
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Dodo kuşu... Senin gibi insanların sayısı azaldı mesajı vermek istediğinizde soyu tükenmekte olan bu kuş türünün emojisini kullanabilirsiniz.
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Koronavirüs salgını nedeniyle maskeli memojiler böyle görünüyor...
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Telefonlara gece modu geldiğinden dolayı emojiler de gece moduna uyumlu hale getiriliyor.
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İşte böyle...
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Göz yaşı emojilerine bir yenisi daha ekleniyor; bu kez mutluluk göz yaşlarını böyle ifade edeceğiz...
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'Olmuş' anlamına gelen bu işaret de emojilerin arasında yerini alıyor...
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Biberonu ağzında bebeğiyle bir anne emojisi
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Elbette bu emojinin erkekler için olanı da var!
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Kalp ve akciğer emojileri
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Kara kedi ve saksıda çiçek emojisi...
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Kullandığımız emojilerin arasında kutup ayısı da olacak!
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Ve soyları tükenen mamut emojisi...
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Solucan, taş ve tahta parçası emojisi...
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Mezar taşı emojisi...
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Uykusu gelmiş emoji
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Rehber köpek
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Tekerlekli sandalye kullanan insanlar
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Protez kol ve protez bacak
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İşitme güçlüğü çekenler
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Görme engelli
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Ayrıca yeni hayvan türleri ve araçlar da emoji olarak geliyor...