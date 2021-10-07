WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp Web sorunu sosyal medya gündeminde
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp günlerdir erişim sorunuyla gündemde. 5 Ekim akşamı başlayıp 6 Ekim sabahına kadar devam eden büyük kesintide WhatsApp mobil, web ve masaüstü uygulamaları da çalışmamıştı. Her ne kadar sorunun düzeltildiği açıklansa da WhatsApp web uygulamalarında erişim sorunu devam ediyor. Kullanıcılar yaşadıkları sorunu sosyal medya hesaplarından dile getirerek yetkililere ulaşmaya çalışıyor.
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Dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, Facebook ve Instagram geçtiğimiz günlerde büyük bir kesintiye uğramıştı. Söz konusu soruna ilişkin her üç platformu da çatısında barındıran Facebook 'tan kesinti ile ilgili yapılan resmi açıklamada 'Şu anda açıklığa kavuşturmak istiyoruz, bu kesintinin temel nedeninin hatalı bir yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz' sözlerine yer verilmişti
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Ancak WhatsApp’taki sorunun devam ettiği ortaya çıktı. En yaygın sohbet uygulaması olan WhatsApp’ın web ve masaüstü uygulamalarına zaman zaman erişim sağlanamıyor.
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SORUN SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ
WhatsApp Web sorunu sosyal medya gündeminde. Kullanıcılardan biri Whatsapp web versiyonlarında yaşanılan sorunu “Whatsapp Web uygulaması son arızadan sonra çalışmıyor PC'den kaldırıp yeniden yükledim ve çalıştı. Bu sabah PC'yi açtım yine çalışmadı. Tekrar kaldırıp yükledim, çalıştı. Bu sorunun çözümünü bilen var mıdır? Her gün uygulamayı PC'den kaldırıp yeniden yüklemekle uğraşılmaz.” Sözleriyle özetledi.
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WhatsApp Web ile neler yapabilirsiniz?
Öncelikle aynen telefon uygulamasında olduğu gibi mesaj gönderip alabilir, ses kaydı gönderip alabilir, fotoğraf, video ve döküman gönderip alabilirsiniz. Ayrıca konum gönderme kamerayı kullanabilir ve kişi gönderebilirsiniz. Yani kısaca söylemek gerekirsetelefonda yaptığınız birçok işlemi WhatsApp Web üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.
Ayrıca bilgisayarda çok daha hızlı yazabildiğimiz için bu yöntem ile telefona göre daha hızlı yazışmak mümkün hale geliyor.
WhatsApp Web'in hem tarayıcı hem bilgisayar sürümü için dikkat edilmesi gerekenlerÖncelikle hangi yöntemi kullanırsanız kullanan WhatsApp Web'in düzgün çalışması için telefon ile senkronizasyon işlemini yapmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca bütün kullanım süresince telefonunuzun açık ve internetinizin bağlı olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yani bu yöntemi kullanmaya başladıktan sonra telefonunuzu kapatırsanız ya da telefonun internet bağlantısını keserseniz web sürümü de kapanacaktır.
Ayrıca aynı anda iki ya da daha fazla bilgisayarda WhatsApp Web sürümü kullanamazsanız. Bunu yapabilen bazı uygulama ve çözümler var. Ancak bunların resmi çözümler olmadığını hatırlatalım.