WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp Web sorunu sosyal medya gündeminde

WhatsApp Web ile neler yapabilirsiniz? Öncelikle aynen telefon uygulamasında olduğu gibi mesaj gönderip alabilir, ses kaydı gönderip alabilir, fotoğraf, video ve döküman gönderip alabilirsiniz. Ayrıca konum gönderme kamerayı kullanabilir ve kişi gönderebilirsiniz. Yani kısaca söylemek gerekirsetelefonda yaptığınız birçok işlemi WhatsApp Web üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.



Ayrıca bilgisayarda çok daha hızlı yazabildiğimiz için bu yöntem ile telefona göre daha hızlı yazışmak mümkün hale geliyor.



WhatsApp Web'in hem tarayıcı hem bilgisayar sürümü için dikkat edilmesi gerekenlerÖncelikle hangi yöntemi kullanırsanız kullanan WhatsApp Web'in düzgün çalışması için telefon ile senkronizasyon işlemini yapmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca bütün kullanım süresince telefonunuzun açık ve internetinizin bağlı olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yani bu yöntemi kullanmaya başladıktan sonra telefonunuzu kapatırsanız ya da telefonun internet bağlantısını keserseniz web sürümü de kapanacaktır.



Ayrıca aynı anda iki ya da daha fazla bilgisayarda WhatsApp Web sürümü kullanamazsanız. Bunu yapabilen bazı uygulama ve çözümler var. Ancak bunların resmi çözümler olmadığını hatırlatalım.