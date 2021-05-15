WhatsApp sözleşmesi ne zaman uygulanacak? WhatsApp hesapları silinecek mi? Flaş açıklama geldi!

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEYENLERE NE OLACAK? Şirket, 15 Mayıstan sonra kullanıcılarına kalıcı bir hatırlatma yapacak ve güncellemeyi kabul etmeyenlerin birkaç hafta içinde işlevlerini sınırlandıracak. Örneğin sohbet listesine erişilemeyecek. Ancak yine de gelen telefon aramaları ve video aramaları cevaplanabilecek.



Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramalar veya bildirimler de alınamayacak ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak.



15 Mayıs’tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak. Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.