WhatsApp son görülme özelliği kaldırıldı mı? Kara listeye ekleme nedir? Durum ve profil fotoğrafı seçeneği!
WhatsApp son görülme özelliği için önemli adım attı. Dünya çapında yaygın kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına son görülme özelliğini kapatmak için "Kara listeye ekle" özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Android ve iOS’te beta olarak mobil cihazlarda kullanılacak WhatsApp son görülme kaldırma seçeneği ile durum güncellemeleri, profil fotoğrafı gibi diğer seçenekler de kara listeye alınan kişilerde saklanabilecek. Peki, kara listeye ekleme özelliği nedir ve WhatsApp son görülme kaldırıldı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
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WhatsApp son görülme seçeneği kaldırıldı mı, sorusu gündemde yer alan haberlerin ardından kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Yeni özelliklerini duyuran Whatsapp son görülme, profil fotoğrafı ve durum güncellemesinde yenilik yapacak. Gelen güncelleme ile uzun süredir kullanıcıların beklediği son görülme saat ve tarih özelliği seçilen kişiler hariç kullanıcılara sunulacak. Güncellemenin 1 Kasım’dan itibaren gelmesi bekleniyor.
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WHATSAPP KARA LİSTEYE EKLEME NEDİR?
Yeni güncelleme kapsamında ‘son görülme’ özelliğinde değişikliğe gidiliyor. Gizlilik ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS’te beta olarak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Kara listeye eklediğiniz kişilerin son görülme saat ve tarihinizi göremeyeceği yeni düzenlemede son görülme özelliği, ‘Herkes’, ‘Kişilerim’ ve ‘Kimse’ dışında ‘Kişilerim hariç’ seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.
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Bu özellik sadece son görülme için değil aynı zamanda durum güncellemeleri, profil fotoğrafı gibi diğer detaylar için de devreye alınacak. Yine aynı şekilde son görülmedeki gibi kara listeye alınan kişiler profil fotoğrafı ve durum güncellemeleri gibi detayları göremeyecek.
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ÖZELLİK NE ZAMAN KULLANIMDA OLACAK?
WhatsApp geçtiğimiz hafta da 1 Kasım’dan itibaren eski Android ve İOS modelleri için güncelleme çıkarmayacağını açıklamıştı.
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SON GÖRÜLME NASIL KAPATILIR?
Whatsapp uygulamasını açın, Ayarlar kısmını tıklayın. Ayarlar ekranında bulunan Hesap bölümüne tıklayın. Karşınıza hesap ayarları gelecek, bu bölümde Gizlilik kısmına tıklayın. Açılan pencerede “Kişisel Bilgilerimi Kimler Görebilir” başlığı altında bulunan Son görülme kısmına tıkladığınızda karşınıza 3 seçenek çıkacak.
Bunlar, Herkes, Kişilerim ve Hiç kimse. Whatsapp son görülme özelliğini kapatmak için Hiç kimse seçeneğine tıklayın. Whatsapp son görülme özelliğini açmak istediğinizde, aynı yolları izleyerek Herkes seçeneğiyle tüm whatsapp kullanıcılarına bu özelliği açabilirsiniz yada Kişilerim seçeneğini seçerek sadece kişi listenizde bulunanlara bu özelliği açabilirsiniz.
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Aklınızda bulunması gereken önemli bir nokta var. Bu özelliği kapatttığınızda sizde diğer Whatsapp kullanıcılarının son görülmelerini göremeyeceksiniz. Yani, ben son görülmemi göstermeyeyim ama başkalarının son görülmelerini görebileyim şeklinde bir özellik mevcut değil. Kapattığınızda o özellik tamamen devre dışı oluyor ve sizde göremiyorsunuz.