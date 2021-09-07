WhatsApp son görülme özelliği kaldırıldı mı? Kara listeye ekleme nedir? Durum ve profil fotoğrafı seçeneği!

SON GÖRÜLME NASIL KAPATILIR? Whatsapp uygulamasını açın, Ayarlar kısmını tıklayın. Ayarlar ekranında bulunan Hesap bölümüne tıklayın. Karşınıza hesap ayarları gelecek, bu bölümde Gizlilik kısmına tıklayın. Açılan pencerede “Kişisel Bilgilerimi Kimler Görebilir” başlığı altında bulunan Son görülme kısmına tıkladığınızda karşınıza 3 seçenek çıkacak.



Bunlar, Herkes, Kişilerim ve Hiç kimse. Whatsapp son görülme özelliğini kapatmak için Hiç kimse seçeneğine tıklayın. Whatsapp son görülme özelliğini açmak istediğinizde, aynı yolları izleyerek Herkes seçeneğiyle tüm whatsapp kullanıcılarına bu özelliği açabilirsiniz yada Kişilerim seçeneğini seçerek sadece kişi listenizde bulunanlara bu özelliği açabilirsiniz.