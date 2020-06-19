WhatsApp ne zaman düzelecek? WhatsApp çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı?
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta akşam saatlerinden bu yana bir takım sorunlar yaşanıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada akşam saatlerinden itibaren son görülme ve çevrimiçi olma gibi özelliklerin devre dışı olduğu görülüyor. Bu gelişmelerin ardından, uygulamayı kullanan vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Peki, WhatsApp ne zaman düzelecek? WhatsApp çevrimiçi olma özelliği kapandı mı?
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1
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Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni bir sorunla yüz yüze. Kullanıcılar bu akşam saat 19:30'dan bu yana 'son görülme' özelliğini kullanamıyor.
2
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Diğer bir deyişle WhatsApp'ta kullanıcıların bir kısmı 'online' veya 'çevrimiçi' olanları göremiyor ve yazışmaya devam edebiliyor.
3
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Sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, bu problem ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de WhatsApp'ın son görülme özelliğinde teknik sorun meydana gelmiş ve kullanıcıların hepsi görünür olmuştu. Yani görünmek istemeyen kullanıcılar dahi herkese görünmeye başlamıştı ve son görülme tarihleri kullanıcıların bilgisi dışında paylaşılmıştı.
4
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WhatsApp'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, downdetector isimli erişim sorunu gösteren dijitla haritaya göre WhatsApp, daha çok Avrupa genelinde söz konusu sorunu yaşıyor.
5
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Kullanıcıların gizlilik ayarlarına girerek son görülme ayarını değiştirmeye çalıştığı; fakat sistem hatası nedeniyle ayar değişikliğinin yapılamadığı öğrenildi.