WhatsApp ne zaman düzelecek? WhatsApp çevrimiçi ve son görülme özelliği kapandı mı?

Sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, bu problem ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de WhatsApp'ın son görülme özelliğinde teknik sorun meydana gelmiş ve kullanıcıların hepsi görünür olmuştu. Yani görünmek istemeyen kullanıcılar dahi herkese görünmeye başlamıştı ve son görülme tarihleri kullanıcıların bilgisi dışında paylaşılmıştı.