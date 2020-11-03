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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 11:19 | 

WhatsApp mesajlarınız 7 gün sonra silinecek: Yeni dönem başlıyor

WhatsApp, yeni bomba özelliğini hayata geçiriyor. Arkadaşınıza yazdığınız mesajlar 7 gün sonra bir bir silinecek.

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WhatsApp, kimsenin beklemediği bomba bir özelliği resmen hayata geçiriyor. Bakın yarından sonra neyle karşılaşacaksınız?

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WhatsApp'ta atılan mesajlar süreli hale geliyor. Yani yolladığınız mesajlar kalıcı olmayacak; 7 gün sonra tamamen yok olacak. Peki bu ne anlama geliyor?

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Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolacak.

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Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.

5
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Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

6
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Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

7
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Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

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Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

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Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.

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Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

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Süreli mesajları yalnızca güvendiğiniz kişilerle kullanın. Çünkü örneğin, mesajlaştığınız kişi:

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Bir süreli mesajı kaybolmadan önce iletebilir veya ekran görüntüsünü alarak kaydedebilir.

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Süreli mesaj kaybolmadan önce süreli mesajın içeriğini kopyalayıp kaydedebilir.

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Süreli mesaj kaybolmadan önce kamera ya da başka bir cihaz kullanarak süreli mesajın fotoğrafını çekebilir.

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Varsayılan olarak, WhatsApp’ta aldığınız medyalar otomatik olarak fotoğraflarınıza indirilir. Süreli mesajlar etkinleştirildiğinde, gönderilen medyalar sohbetten kaybolur ancak otomatik indirme özelliği açıksa telefona kaydedilir.

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WhatsApp’ta Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı’na giderek otomatik indirme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

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Peki iPhone'larda süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir ?

WhatsApp sohbetini açın.
Kişi adına dokunun.
Süreli Mesajlar’a dokunun.
Sorulursa Devam’a dokunun.
Açık’ı seçin.

19
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Peki iPhone'larda süreli mesajlar nasıl devre dışı bırakılır?

WhatsApp sohbetini açın.
Kişi adına dokunun.
Süreli Mesajlar’a dokunun.
Sorulursa Devam’a dokunun.
Kapalı’yı seçin.

20
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Android cihazlarda süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp sohbetini açın.
Kişinin adına dokunun.
Süreli mesajlar’a dokunun.
Sorulursa DEVAM’a dokunun.
Açık’ı seçin.

21
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Android cihazlarda süreli mesajlar nasıl devre dışı bırakılır?

WhatsApp sohbetini açın.
Kişinin adına dokunun.
Süreli mesajlar’a dokunun.
Sorulursa DEVAM’a dokunun.
Kapalı’yı seçin.

22
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WhatsApp'ın bu özelliği yarından itibaren kademeli olarak sunulmaya başlanacak.

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