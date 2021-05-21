WhatsApp kullananlar için kritik karar.. Rekabet Kurumu'ndan Türkiye'deki kullanıcılara flaş açıklama

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."