Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri? 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
WhatsApp 1 Kasım 2021’den itibaren hem Android hem de iOS sisteminde yer alan eski cihazlarda artık güncellenmeyeceğini duyurdu. Belirlenen cihazların uygulamanın en son sürümleriyle çalışmayacağı belirtildi. Peki, Whatsapp kullanamayacak telefonlar hangileri? İşte WhatsApp'ın yayınladığı listeye göre, destek alamayacak telefonların listesi...
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Apple
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren bazı Android ve iOS modelleri desteklemeyeceğini bildirdi.
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Diğer markalar
The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.