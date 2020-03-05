Whatsapp karanlık mod nasıl kullanılır? Whatsapp karanlık mod açma Android ve İOS

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp karanlık mod özelliğini kullanıma açtı. Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunan Whatsapp karanlık mod kullanımının İOS ve Android telefonlarda nasıl etkinleşeceği, gündeme geldi. Gece kullanımlarda önemli bir kolaylık sağlayan Whatsapp karanlık mod Androrid ve İOS kullanıcılarının kullanımını sağlayacak. Peki, Whatsapp karanlık mod nasıl yapılır? İşte adım adım İOS ve Android Whatsapp gece mod açma anlatımı. Belirli bir sürüm üstünde kullanılan Whatsapp uygulamalarında erişime açılabilen karanlık mod uygulaması, birkaç adımda aktif hale getirilebiliyor. Karanlık mod uygulaması için özellikler kısmından birkaç özelliği açmak yeterli oluyor. İOS ve Android üzerinden açılabilen Whatsapp karanlık mod, çok her iki işletim sisteminde farklı yöntemlerle açılıyor.



Whatsapp karanlık mod açma işlemi Android ve İOS cihazlarda farklılıklar gösterebilmektedir. Basit birkaç adımda açılabilen Whatsapp karanlık mod uygulaması, aynı şekilde de kapatılabiliyor.



WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?



Whatsapp karanlık mod uygulaması için süreç geçtiğimiz günlerde resmen başladı. Belirli sürüm üstü Android ve İOS cihazlarda kullanılabilecek olan Whatsapp karanlık mod, birkaç adımda kolayca aktif hale getirilebiliyor.



İşte, İOS ve Android için Whatsapp karanlık mod uygulamasının kolayca açılışı hakkında detaylı bilgiler...



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