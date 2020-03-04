Whatsapp karanlık mod İOS ve Android için nasıl yapılır?

Whatsapp karanlık mod açma işlemi Android ve İOS cihazlarda farklılıklar gösterebilmektedir. Basit birkaç adımda açılabilen Whatsapp karanlık mod uygulaması, aynı şekilde de kapatılabiliyor. Peki, Whatsapp karanlık mod açma işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?



Whatsapp karanlık mod uygulaması için süreç geçtiğimiz günlerde resmen başladı. Belirli sürüm üstü Android ve İOS cihazlarda kullanılabilecek olan Whatsapp karanlık mod, birkaç adımda kolayca aktif hale getirilebiliyor.



İşte, İOS ve Android için Whatsapp karanlık mod uygulamasının kolayca açılışı hakkında detaylı bilgiler...



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