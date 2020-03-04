Whatsapp karanlık mod İOS ve Android için nasıl yapılır?
Gece kullanımlarda önemli bir kolaylık sağlayan Whatsapp karanlık mod Androrid ve İOS kullanıcılarının erişimine açıldı. Uzun bir süredir pek çok uygulamada kullanılan karanlık mod uygulaması, Whatsapp için de erişime açıldı. Peki, Whatsapp karanlık mod nasıl açılır? İşte, Whatsapp dark mod olarak da bilinen karanlık mod uygulaması hakkında bazı bilgiler
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Whatsapp karanlık mod açma işlemi Android ve İOS cihazlarda farklılıklar gösterebilmektedir. Basit birkaç adımda açılabilen Whatsapp karanlık mod uygulaması, aynı şekilde de kapatılabiliyor. Peki, Whatsapp karanlık mod açma işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?
Whatsapp karanlık mod uygulaması için süreç geçtiğimiz günlerde resmen başladı. Belirli sürüm üstü Android ve İOS cihazlarda kullanılabilecek olan Whatsapp karanlık mod, birkaç adımda kolayca aktif hale getirilebiliyor.
İşte, İOS ve Android için Whatsapp karanlık mod uygulamasının kolayca açılışı hakkında detaylı bilgiler...
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İPHONE KARANLIK MOD AÇMA
Koyu mod, WhatsApp’ın renk temasını beyaz yerine siyah olarak değiştirmenize olanak tanır ve cihazınızın ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
iPhone’da Ayarlar > Ekran ve Parlaklık’a gidin.
GÖRÜNÜŞ altında aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin: Koyu: Koyu modu açar. Açık: Koyu modu kapatır.
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ANDROİD KARANLIK MOD AÇMA
Koyu mod, WhatsApp’taki renk temasını beyazdan siyaha çevirmenize imkan verir.
Varsayılan sistem ayarı: Cihaz ayarlarınıza uyum sağlayacak şekilde WhatsApp’ta koyu modu açar. Telefonunuzun Ayarlar’ına gidin > Ekran’a dokunun > Koyu temayı açın veya kapatın.
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Karanlık modu aktifleştirmek için ilk yapmanız gereken şey yeni uygulamayı iOS 13 veya Android 10 telefonunuza indirdikten sonra sistem genelinde karanlık mod seçeneğini açmak olacak. Bu işlemden sonra karanlık mod, WhatsApp uygulamasında aktif hale gelecek.
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WhatsApp Messenger, Android ve diğer akıllı telefonlarda kullanılabilen ÜCRETSİZ bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp, aileniz ve arkadaşlarınıza mesaj alıp göndermenizi sağlamak için telefonunuzun İnternet bağlantısını (4G/3G/2G/EDGE veya varsa Wi-Fi) kullanır.
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WhatsApp, ailenize ve arkadaşlarınıza mesaj gönderebilmenizi ve onları arayabilmenizi sağlamak için telefonunuzun İnternet bağlantısını (4G/3G/2G/EDGE veya varsa Wi-Fi) kullanır. Bu sayede, gönderdiğiniz mesajlar ve yaptığınız aramalar için ödeme yapmanıza gerek kalmaz.