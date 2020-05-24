WhatsApp görüntülü arama nasıl yapılır? WhatsApp görüntülü konuşma kaç kişi ile olur?

WHATSAPP GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR? WhatsApp görüntülü arama yapmak için, aramak istediğiniz kişiyle olan sohbeti açın ve Görüntülü arama simgesine dokunun.

Birisi sizi aradığında, gelen WhatsApp görüntülü arama ekranını görürsünüz.

Gelen görüntülü aramayı cevaplamak için, görüntülü arama simgesini yukarı kaydırın.

Görüntülü aramayı reddetmek için, kapat simgesini yukarı kaydırın.

Aramayı kısa bir mesajla reddetmek için, mesaj simgesini yukarı kaydırın.

Bir arama sırasında görüntülü aramaya geçmek için, siz ve kişinizin sesli arama yapıyor olması gerekir. Bir kişi görüntülü arama düğmesine dokunursa, diğer kişiye görüntülü aramaya geçiş için talep gönderilir. Kişi talebi kabul ettikten sonra, sesli aramadan görüntülü aramaya geçilir.

Sesli aramaya geçiş için, siz ve kişinizin görüntülü arama yapıyor olması gerekir. Bir kişi görüntüyü kapatmak için düğmeye dokunursa, diğer kişiye bildirim gider. Kişi görüntüsünü kapattığında, tekrar sesli aramaya geçirilir.