WhatsApp görüntülü arama nasıl yapılır? WhatsApp görüntülü konuşma kaç kişi ile olur?
WhatsApp görüntülü arama özelliği, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. WhatsApp görüntülü arama nasıl yapılır sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başladı. Vatandaşlar bu sene bayram coşkusunu evlerinde yaşıyor, sevdikleri ile mesajlaşarak veya görüntülü konuşarak iletişim kuruyorlar. Peki WhatsApp görüntülü konuşma kaç kişi ile olur?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
WhatsApp’ta görüntülü konuşmak yapmak isteyen vatandaşlar bayramın gelmesi ile beraber araştırmalarını hızlandırdılar. Yılın ilk bayramı bugün başladı. Vatandaşlar koronavirüs önlemleri kapsamında bayram coşkusunu evlerinde yaşıyorlar. Bu sebeple de iletişim kurabilmek için görüntülü arama yapılan uygulamalara yöneldiler. Pek, WhatsApp görüntülü arama nasıl yapılır?
2
Abone Ol
WHATSAPP GÖRÜNTÜLÜ ARAMA EN FAZLA KAÇ KİŞİ İLE OLUR?
Grup Araması, en fazla sekiz katılımcının WhatsApp kullanarak birbiriyle görüntülü görüşme yapmasını sağlar.
3
Abone Ol
WHATSAPP GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR?
WhatsApp görüntülü arama yapmak için, aramak istediğiniz kişiyle olan sohbeti açın ve Görüntülü arama simgesine dokunun. Birisi sizi aradığında, gelen WhatsApp görüntülü arama ekranını görürsünüz. Gelen görüntülü aramayı cevaplamak için, görüntülü arama simgesini yukarı kaydırın. Görüntülü aramayı reddetmek için, kapat simgesini yukarı kaydırın. Aramayı kısa bir mesajla reddetmek için, mesaj simgesini yukarı kaydırın. Bir arama sırasında görüntülü aramaya geçmek için, siz ve kişinizin sesli arama yapıyor olması gerekir. Bir kişi görüntülü arama düğmesine dokunursa, diğer kişiye görüntülü aramaya geçiş için talep gönderilir. Kişi talebi kabul ettikten sonra, sesli aramadan görüntülü aramaya geçilir. Sesli aramaya geçiş için, siz ve kişinizin görüntülü arama yapıyor olması gerekir. Bir kişi görüntüyü kapatmak için düğmeye dokunursa, diğer kişiye bildirim gider. Kişi görüntüsünü kapattığında, tekrar sesli aramaya geçirilir.