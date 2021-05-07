WhatsApp gizlilik sözleşmesi için verilen süre dolmak üzere… WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsen ne olacak?
Gizlilik sözleşmesin zorunlu tutan WhatsApp, Türkiye'nin gündemine oturmuş ve birçok kullanıcıdan tepki gelmişti. WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi için verilen süre dolmak üzere. WhatsApp zorunlu gizlilik sözleşmesinin geçerli olma tarihi 15 Mayıs'a ertelenmişti. Peki, WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsen ne olacak?
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WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine erteleme kararı almıştı. Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu. Sürenin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha gizlilik sözleşmesinin detayları yeniden gündem oldu.
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WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN MADDELER
WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde de yer verildi. Sitede yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır.Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.
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Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.
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WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayanları nasıl bir sürecin beklediğini açıkladı.
WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek, ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.
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WHATSAPP'A ALTERNATİF UYGULAMALAR
Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada 'Telegram Messenger' yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği 'Signal' uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.
Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.