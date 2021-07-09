WhatsApp durum sözleri 2021- WhatsApp durum ve story için kullanabileceğiniz kısa, uzun, resimli, komik ve anlamlı sözler

Bazen hislerimizi dile getirmek yerine yazarak belli etmeyi tercih ederiz. Böyle zamanlarda en çok kullandığımız sosyal medya mecralarından biri de şüphesiz whatsapp uygulaması. Sizler için, whatsapp story’lerinizde kullanabileceğiniz kısa, uzun, resimli, komik ve anlamlı sözleri derledik. İşte, whatsApp durum sözleri 2021