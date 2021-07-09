WhatsApp durum sözleri 2021- WhatsApp durum ve story için kullanabileceğiniz kısa, uzun, resimli, komik ve anlamlı sözler
En çok kullandığımız mesajlaşma ve haberleşme yöntemi olan WhatsApp’ın durum ve story paylaşımı özelliği sayesinde, artık aşka, sevgiye, düşüncelerimize dair hislerimizi de yansıtabiliyoruz. Ayrıca özel günlerde de iyi dileklerimizi aktarabileceğimiz whatsapp durum sözlerinden en anlamlı, komik, uzun ve kısa resimli olanlarını derledik. İşte 2021 yılının WhatsApp durum ve story için kullanabileceğiniz etkileyici sözleri…
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1
Bazen hislerimizi dile getirmek yerine yazarak belli etmeyi tercih ederiz. Böyle zamanlarda en çok kullandığımız sosyal medya mecralarından biri de şüphesiz whatsapp uygulaması. Sizler için, whatsapp story’lerinizde kullanabileceğiniz kısa, uzun, resimli, komik ve anlamlı sözleri derledik. İşte, whatsApp durum sözleri 2021
2
Bazı şeylerin dönüşü olsa, değer verdiğim herkesten bunu geri alırdım.
3
Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sende kalayım…
4
Gökten mutluluk yağsa, bize sıkıntı düşer…
5
Sen gelsen; bana sarılsan, üstüm başım aşk koksa.
6
Unutma! Doğru söz, işine gelmeyenin zoruna gider.
7
Ne güzel bir dua, “Hakkımda olmayana, kalbimde yer verme Allah’ım"
8
Gün yüzü hariç tüm yüzleri gördük vesselam…
9
Bir kez kaybettim, sonrakileri umursamadım.
10
Onlar koşmayı bizden kaçarken öğrendi!
11
Tipimiz değil tikimiz mavi olsun...
12
Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey seninle olmak.
13
“Bir ömür boyu koşarsın, yetiştiğin sadece nasibindir.”
14
Hayat çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra dersi verir.
15
Ne var yani, benim de özel güçlerim var; mesela bazı insanları gözümde büyütebiliyorum…
16
Özlese, ‘yazıyor’ olurdu, ‘çevirimiçi’ değil!
17
Öyle sevdim ki seni, kime anlatsam yerinde olmak istedi.
18
Gel bana bir şeyler söyle. Hiç mi konu bulamıyorsun, o zaman şarkı söyle…
19
Üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Değmeyenlere zaten üzülmem. Üzüldüğüm şey; değmeyenlere yüreğimin değmiş olmasıdır.
20
Sıradaki yağmur bize gelsin. Yıkasın ne varsa ne kir kalsın ne de kalplerde kin.