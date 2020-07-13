Wayfair son dakika: Wayfair nedir ve nasıl ortaya çıktı? İşte, ABD'den yükselen sesler!
Wayfair skandalı için son dakika bilgileri, detayları yakından öğrenmek isteyen pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Skandal olarak nitelendirilen olay üzerine Wayfair yönetimi duruma el atarak işin üzerine gideceklerini belirtti. Çocuk ticareti iddialarını kesin bir dille reddeden Wayfair, internet sitesi üzerinden yastık vb. ürünlere 9 bin dolar gibi fahiş fiyatlar belirlenmesine ise açıklama getiremiyor. İşte, Wayfair son dakika haberleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen son dakika bilgileri
Wayfair hakkında son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Wayfair adlı bir şirketin, bir süredir kayıp olan çocuklar ile benzer isimlerle mobilya ürünleri satması üzerine dikkat çekmiş, satılan ürünlerin ise mevcut fiyatlarına göre çok daha fahiş fiyatlarla listelenmesi nedeniyle dikkat çekmiştir. Bu durumun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerinde Wayfair isimli site yöneticilerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Wayfair son dakika olarak yaptığı açıklamada böyle bir şeyin kesinlikle mümkün olmadığını söyleyerek net bir ifadeyle reddetti. Peki, Wayfair olayı tam olarak nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
WAYFAİR SKANDALI NEDİR?
Wayfair isimli online satış platformu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gündeme gelen iddialar üzerine dünya gündemine girdi. Şifreli isim ve ürünlerle bir süre önce kaybolan çocukları sattığı iddia edilen Wayfair, suçlamaların odağında yer almasının ardından ülkemizde de pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Amerikanın önde gelen online satış platformlarından birisi olarak nitelendirilen Wayfair, son dakika açıklaması yaparak konuya açıklık getirdi.
Wayfair skandalı olarak nitelendirilen konu, ABD sınırlarını aşarak pek çok ülkede konuşulmaya başladı. Satılan ürünün fiyatının, rayicine göre yüz, bin ve 10 bin kat fazla olması nedeniyle dikkat çekilen olayda, ürün isimlerinde kaçırılan ve kaybolan çocukların isimlerinin yazdığı iddia ediliyor.
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