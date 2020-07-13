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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 14:41,

Wayfair son dakika haberleri: Wayfair ile online insan kaçakçılığı mı yapılıyor?

Wayfair hakkında son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Wayfair adlı bir şirketin, bir süredir kayıp olan çocuklar ile benzer isimlerle mobilya ürünleri satması üzerine dikkat çekmiş, satılan ürünlerin ise mevcut fiyatlarına göre çok daha fahiş fiyatlarla listelenmesi nedeniyle dikkat çekmiştir. Bu durumun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerinde Wayfair isimli site yöneticilerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Wayfair son dakika olarak yaptığı açıklamada böyle bir şeyin kesinlikle mümkün olmadığını söyleyerek net bir ifadeyle reddetti. Peki, Wayfair olayı tam olarak nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Wayfair isimli online satış platformu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gündeme gelen iddialar üzerine dünya gündemine girdi. Şifreli isim ve ürünlerle bir süre önce kaybolan çocukları sattığı iddia edilen Wayfair, suçlamaların odağında yer almasının ardından ülkemizde de pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Amerikanın önde gelen online satış platformlarından birisi olarak nitelendirilen Wayfair, son dakika açıklaması yaparak konuya açıklık getirdi. Peki, Wayfair nedir ve Wayfair yönetiminin iddialara yönelik açıklamaları nelerdir?

WAYFAİR SKANDALI NEDİR?

Wayfair skandalı olarak nitelendirilen konu, ABD sınırlarını aşarak pek çok ülkede konuşulmaya başladı. Satılan ürünün fiyatının, rayicine göre yüz, bin ve 10 bin kat fazla olması nedeniyle dikkat çekilen olayda, ürün isimlerinde kaçırılan ve kaybolan çocukların isimlerinin yazdığı iddia ediliyor.

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Wayfair, tüm bu iddiaları yaptığı bir açıklama ile reddetti. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri Web sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.

Peki yaşanan bu olaylar üzerine Amerika'da yükselen sesler neler oldu? İşte, Amerika'da bulunan gazeteci Ali Çınar'ın, Wayfair iddiaları hakkında vermiş olduğu demeçler;

"Wayfair şirketi bir mobilya şirketi. e-ticaret yapan bir şirket. Amerika'da kayıp çocukların isimlerini alarak kendi ürünlerinin isimleri olarak kullanmışlar. Böylece e-ticaret yapmaya başlamışlar. Bu sadece sosyal medyada ve bazı Amerikan televizyon kanallarında kullanılan haberler. Wayfair kurum temsilcileri böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını söylediler. İşin ilginç tarafı, ürünlerin üzerindeki kayıp çocukların isimlerinin yanı sıra fahiş fiyata satış rakamlarının yer alması dikkat çekti. Bu firma 9 milyar dolarlık bir hacme sahip büyük bir e-ticaret sitesi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma bu isimleri internet sitesinden kaldırdı. Bu da daha fazla şüphe yarattı. Resmi bir soruşturma olmasa da yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyorlar.

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Ürünlerin ismini çocukların ismini koyduğu için, iddiaya göre daha sonra bu ürünleri alanlarla çocukları buluşturuyorlar. Teori bu şekilde. Firmanın internet üzerinden çocuk ticareti yaptığı söyleniyor. Tepki de buna yönelik. Yeni gelişmeler var. Kayıp çocukların bazılarının aileleriyle beraber olduğuna yönelik bilgiler de gelmeye başladı. O nedenle bunun ne kadar doğru olduğu da soru işareti taşıyor. Kesin bir kanıya varmak için henüz erken. Firma, neden bu ürünlere kayıp çocukların ismini koyduğunu ve neden fahiş fiyata ürünlerin satıldığını açıklayamıyor. Örneğin bir yastık 9 bin dolar.

4WAYFAİR NEDİR
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WAYFAİR NEDİR?

Wayfair mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformlarında binlerce tedarikçiden milyonlarca ürün yer alıyor.

Şirketin merkezi Massachusetts'te yer almakta. Wayfair'in ABD'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisi yer almakta.

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