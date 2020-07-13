Wayfair son dakika haberleri: Wayfair ile online insan kaçakçılığı mı yapılıyor?
Wayfair hakkında son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Wayfair adlı bir şirketin, bir süredir kayıp olan çocuklar ile benzer isimlerle mobilya ürünleri satması üzerine dikkat çekmiş, satılan ürünlerin ise mevcut fiyatlarına göre çok daha fahiş fiyatlarla listelenmesi nedeniyle dikkat çekmiştir. Bu durumun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerinde Wayfair isimli site yöneticilerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Wayfair son dakika olarak yaptığı açıklamada böyle bir şeyin kesinlikle mümkün olmadığını söyleyerek net bir ifadeyle reddetti. Peki, Wayfair olayı tam olarak nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Wayfair isimli online satış platformu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gündeme gelen iddialar üzerine dünya gündemine girdi. Şifreli isim ve ürünlerle bir süre önce kaybolan çocukları sattığı iddia edilen Wayfair, suçlamaların odağında yer almasının ardından ülkemizde de pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Amerikanın önde gelen online satış platformlarından birisi olarak nitelendirilen Wayfair, son dakika açıklaması yaparak konuya açıklık getirdi. Peki, Wayfair nedir ve Wayfair yönetiminin iddialara yönelik açıklamaları nelerdir?
WAYFAİR SKANDALI NEDİR?
Wayfair skandalı olarak nitelendirilen konu, ABD sınırlarını aşarak pek çok ülkede konuşulmaya başladı. Satılan ürünün fiyatının, rayicine göre yüz, bin ve 10 bin kat fazla olması nedeniyle dikkat çekilen olayda, ürün isimlerinde kaçırılan ve kaybolan çocukların isimlerinin yazdığı iddia ediliyor.
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