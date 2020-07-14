Wayfair olayı nedir nasıl ortaya çıktı? Wayfair son dakika gelişmeleri

Wayfair, tüm bu iddiaları yaptığı bir açıklama ile reddetti. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri Web sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.



Peki yaşanan bu olaylar üzerine Amerika'da yükselen sesler neler oldu? İşte, Amerika'da bulunan gazeteci Ali Çınar'ın, Wayfair iddiaları hakkında vermiş olduğu demeçler;



"Wayfair şirketi bir mobilya şirketi. e-ticaret yapan bir şirket. Amerika'da kayıp çocukların isimlerini alarak kendi ürünlerinin isimleri olarak kullanmışlar. Böylece e-ticaret yapmaya başlamışlar. Bu sadece sosyal medyada ve bazı Amerikan televizyon kanallarında kullanılan haberler. Wayfair kurum temsilcileri böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını söylediler. İşin ilginç tarafı, ürünlerin üzerindeki kayıp çocukların isimlerinin yanı sıra fahiş fiyata satış rakamlarının yer alması dikkat çekti. Bu firma 9 milyar dolarlık bir hacme sahip büyük bir e-ticaret sitesi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma bu isimleri internet sitesinden kaldırdı. Bu da daha fazla şüphe yarattı. Resmi bir soruşturma olmasa da yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyorlar.