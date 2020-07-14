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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 09:45,

Wayfair olayı nedir nasıl ortaya çıktı? Wayfair son dakika gelişmeleri

Wayfair olayı, ABD sınırlarında meydana gelmesine rağmen pek çok ülkenin gündeminde yer almaya devam ediyor. Normal ev ürünleri üzerinden çocuk satışı yapıldığı iddia edilen Wayfair olayı, bir yastığa 9 bin dolar fiyat biçilmesinin ardından ayyuka çıktı. Wayfair isimli popüler e-ticaret platformu üzerinde yer alan bazı ürünlerin normale göre yüzlerce kat pahalı olmasının ardından şüphelenen bir kullanıcı, ürün isimlerinin bir süre önce kaybolan çocuklara ait olduğunu iddia etti. Bunun üzerine birden fazla üründe bu tarz bir isimlendirme olduğunun fark edilmesiyle birlikte olay sosyal medyaya sıçrayarak küresel bir konu haline geldi. İşte, Wayfair olayı hakkında detaylı bilgiler

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Wayfair skandalı için son dakika bilgileri, detayları yakından öğrenmek isteyen pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Skandal olarak nitelendirilen olay üzerine Wayfair yönetimi duruma el atarak işin üzerine gideceklerini belirtti. Çocuk ticareti iddialarını kesin bir dille reddeden Wayfair, internet sitesi üzerinden yastık vb. ürünlere 9 bin dolar gibi fahiş fiyatlar belirlenmesine ise açıklama getiremiyor. İşte, Wayfair son dakika haberleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen son dakika bilgileri

WAYFAİR OLAYI NEDİR?

Wayfair hakkında son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Wayfair adlı bir şirketin, bir süredir kayıp olan çocuklar ile benzer isimlerle mobilya ürünleri satması üzerine dikkat çekmiş, satılan ürünlerin ise mevcut fiyatlarına göre çok daha fahiş fiyatlarla listelenmesi nedeniyle dikkat çekmiştir. Bu durumun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerinde Wayfair isimli site yöneticilerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Wayfair son dakika olarak yaptığı açıklamada böyle bir şeyin kesinlikle mümkün olmadığını söyleyerek net bir ifadeyle reddetti. Peki, Wayfair olayı tam olarak nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Wayfair isimli online satış platformu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gündeme gelen iddialar üzerine dünya gündemine girdi. Şifreli isim ve ürünlerle bir süre önce kaybolan çocukları sattığı iddia edilen Wayfair, suçlamaların odağında yer almasının ardından ülkemizde de pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Amerikanın önde gelen online satış platformlarından birisi olarak nitelendirilen Wayfair, son dakika açıklaması yaparak konuya açıklık getirdi.

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Wayfair, tüm bu iddiaları yaptığı bir açıklama ile reddetti. Firma, fiyatların makul olduğunu ve endüstriyel ürünler sattığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Wayfair, ürünleri Web sitesinden kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu bu yüzden de ürünlerin kaldırıldığını açıkladı.

Peki yaşanan bu olaylar üzerine Amerika'da yükselen sesler neler oldu? İşte, Amerika'da bulunan gazeteci Ali Çınar'ın, Wayfair iddiaları hakkında vermiş olduğu demeçler;

"Wayfair şirketi bir mobilya şirketi. e-ticaret yapan bir şirket. Amerika'da kayıp çocukların isimlerini alarak kendi ürünlerinin isimleri olarak kullanmışlar. Böylece e-ticaret yapmaya başlamışlar. Bu sadece sosyal medyada ve bazı Amerikan televizyon kanallarında kullanılan haberler. Wayfair kurum temsilcileri böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını söylediler. İşin ilginç tarafı, ürünlerin üzerindeki kayıp çocukların isimlerinin yanı sıra fahiş fiyata satış rakamlarının yer alması dikkat çekti. Bu firma 9 milyar dolarlık bir hacme sahip büyük bir e-ticaret sitesi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma bu isimleri internet sitesinden kaldırdı. Bu da daha fazla şüphe yarattı. Resmi bir soruşturma olmasa da yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyorlar.

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Ürünlerin ismini çocukların ismini koyduğu için, iddiaya göre daha sonra bu ürünleri alanlarla çocukları buluşturuyorlar. Teori bu şekilde. Firmanın internet üzerinden çocuk ticareti yaptığı söyleniyor. Tepki de buna yönelik. Yeni gelişmeler var. Kayıp çocukların bazılarının aileleriyle beraber olduğuna yönelik bilgiler de gelmeye başladı. O nedenle bunun ne kadar doğru olduğu da soru işareti taşıyor. Kesin bir kanıya varmak için henüz erken. Firma, neden bu ürünlere kayıp çocukların ismini koyduğunu ve neden fahiş fiyata ürünlerin satıldığını açıklayamıyor. Örneğin bir yastık 9 bin dolar.

4WAYFAİR NEDİR
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WAYFAİR NEDİR?

Wayfair mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformlarında binlerce tedarikçiden milyonlarca ürün yer alıyor.

Şirketin merkezi Massachusetts'te yer almakta. Wayfair'in ABD'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisi yer almakta.

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Teori ilk olarak PrincessPeach1987 rumuzlu bir kullanıcı tarafından Cuma akşamı Reddit üzerinden paylaşıldı. Paylaşımda, Wayfair sitesinde 12 bin 700 ile 14 bin 500 dolar arasında satışa çıkartılan dolapların fahiş fiyatlarına dikkat çekildi.

Teoriye göre, internette arama yapıldığında Neriah, Yaritza, Samiyah gibi adlarla satışa konulan bu dolapların model isimlerinin kayıp olarak aranan çocuklarla örtüştüğü görüldü. Ayrıca, bu dolapların seri numaralarının yanlarına belli bazı kodlar eklenerek Rus arama motoru Yandex'te arandığında bikinili çocuk fotoğrafları getirdiği de teoride yer alan bir başka iddia oldu.

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Teoriyi yazan kullanıcı, iddialarını güçlendirmek için Wayfair çalışanlarının "şirket yöneticileri pedofili olmasını protesto ettiklerini" de öne sürdü. Diğer başka komplo teorilerinde olduğu gibi, burada da basının "bu skandalın" üstünü örtmeye çalıştığı ve şirketi koruduğu için haber yapmadığı ifade edildi.

Komplo teorisine inanan ya da paylaşan birçok sosyal medya kullanıcısı, bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koyan basın kuruluşlarını da bu şebekenin parçası olmakla suçladı.

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Wayfair, yaptığı açıklamayla tüm iddiaları yalanlarken, ABD basını da komplo teorisini doğruluğuna kanıt olarak gösterilen iddiaları inceledi ve bunların gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Wayfair yaptığı açıklamada, "Elbette ki; bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı" dedi.

Wayfair, dolapların özelliklerini daha doğru bir şekilde gösterecek yeni görsellerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ilanları sitesinden kaldırdığını açıkladı. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Wayfair'in pazar yeri bölümünde farklı satıcılardan binlerce dolara satılan minder, yastık gibi başka ürünler de tespit etti.

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Wayfair, konuyla ilgili Mashable'a yaptığı açıklamada, bu durumun dinamik fiyatlama algoritmasından kaynaklandığını ancak bazı ürünlerin fahiş fiyatlara ulaşmasının "teknik bir hata" olduğunu söyledi. Ayrıca komplo teorisinde fahiş fiyatla satılan endüstriyel dolabın içinde satıldığı öne sürülen ve gönderide fotoğrafı paylaşılan isimlerden birisi Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında, tüm iddiaları reddetti ve kendi fotoğrafının kullanılmamasını istedi.

Haberlere göre, komplo teorisinde bahsi geçen formatta sadece ürünlerin seri numaraları değil, herhangi bir numara serisi yazılarak, Yandex'te arandığında da sonuçlarda bikinili çocuk fotoğrafları geliyor. Her iki haber kuruluşu da fotoğrafları getirenin seri numaraları değil, arama yaparken teoriyi ortaya atan kişinin yanına koyduğu koddan kaynaklandığı sonucuna vardı.

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