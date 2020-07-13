Wayfair olayı ardından pedofili yeniden gündeme geldi - Pedofili ne demek? Uzman psikolog pedofili davranışlarını anlattı

Medyada yer alan haberler ardından pedofili kavramı başta sosyal medya olmak üzere pek çok kanalda yeniden konuşuluyor. Peki, pedofili nedir, neden olur? Pedofili davranışları nelerdir? Amerikan Psikiyatri Birliği pedofiliyi en az altı ay boyunca tekrarlayan cinsel fanteziler, dürtüsel istekler ya da bir çocukla cinsel etkileşimi içeren davranışlar olarak tanımladığını belirten Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, pedofiliyle ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.