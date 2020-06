watchOS 7 tanıtıldı: İşte Apple Watch'ların yeni yüzü

watchOS 7’nin geliştirici önizlemesi bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Developer Program üyelerinin kullanımına sunulacak. İlk kez, gelecek ay beta.apple.com adresinde watchOS kullanıcıları için genele açık bir beta sürümü sunulacak. watchOS 7, iOS 14 veya daha yeni sürümü yüklü iPhone 6s veya daha yeni bir iPhone modeliyle eşleştirilmiş Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 veya Apple Watch Series 5 için ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak bu sonbaharda sunulacak. Bazı özellikler her bölgede, her dilde veya her aygıtta kullanılamayabilir.