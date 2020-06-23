watchOS 7 tanıtıldı: İşte Apple Watch'ların yeni yüzü

Apple Watch, ivmeölçer aracılığıyla uyku sırasındaki solunuma işaret eden mikro hareketleri algılayarak kullanıcının ne zaman uykuda olduğunu ve her gece ne kadar uyuduğunu akıllı bir şekilde kaydediyor. Kullanıcı, sabah olduğunda gece nasıl uyuduğunun uyku ve uyanıklık dönemlerini de içeren bir görselleştirmesini görebiliyor. Ayrıca haftalık uyku trendlerini gösteren bir grafik de sunuluyor.