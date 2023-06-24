Wagner nedir, kimdir? Wagner grubu kaç kişi, ne zaman kuruldu? Wagner Rusya isyanı sonrası gündemde!

WAGNER GRUBU NEDİR?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter grubudur. Çeşitli şekillerde özel bir askerî şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiilî bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askerî müteahhitlerin resmî olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları aşırı sağcı yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

Grup, 2014'ten 2015'e kadar kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin ayrılıkçı güçlerine yardım ettiği Ukrayna'daki Donbas'taki savaş sırasında dünya çapında üne kavuştu. Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki savaşlar, genellikle Rus hükûmetiyle ittifak hâlindeki güçlerin yanında savaşıyor. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli bir rol oynadı.