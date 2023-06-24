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Wagner nedir, kimdir? Wagner grubu kaç kişi, ne zaman kuruldu? Wagner Rusya isyanı sonrası gündemde!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 11:23

Wagner isyanı sonrası Rusya'daki son durum ve dakika dakika gelişmelerle takip ediliyor. Ukrayna savaşında ön saflarda yer alan Rus paralı asker grubu Wagner ile Rusya Ordusu arasında uzun süredir devam eden gerginlikte ipler dün akşam koptu. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi. Peki, Wagner nedir, kimdir? Wagner grubu kaç kişi, ne zaman kuruldu? İşte detaylar...

1/4Wagner nedir, kimdir Wagner grubu kaç kişi, ne zaman kuruldu Wagner Rusya isyanı sonrası gündemde

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u tehdit ettiği açıklamaları sonrası Rusya’da hareketli saatler yaşanıyor. Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Wagner grubu ile ilgili bilgiler kamuoyu tarafından merak konusu oldu. Peki, Wagner kimdir, nedir? Wagner grubu kaç kişi, ne zaman kuruldu? İşte merak edilenler...

2/4WAGNER GRUBU NEDİR

WAGNER GRUBU NEDİR?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter grubudur. Çeşitli şekillerde özel bir askerî şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiilî bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askerî müteahhitlerin resmî olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları aşırı sağcı yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

Grup, 2014'ten 2015'e kadar kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin ayrılıkçı güçlerine yardım ettiği Ukrayna'daki Donbas'taki savaş sırasında dünya çapında üne kavuştu. Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki savaşlar, genellikle Rus hükûmetiyle ittifak hâlindeki güçlerin yanında savaşıyor. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli bir rol oynadı.

3/4WAGNER GRUBU KAÇ KİŞİ, NE ZAMAN KURULDU

WAGNER GRUBU KAÇ KİŞİ, NE ZAMAN KURULDU?

Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir. 2016 başlarında 1.000 kadar çalışanı olup Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

4/4WAGNER RUSYA İSYANI SON DURUM

WAGNER RUSYA İSYANI SON DURUM!

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyerek, "Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı. Prigojin'in sert açıklamasında Rus ordusuyla savaşmaya hazır 25.000 savaşçısı olduğunu vurgulaması ve "Bu 25 bin adam Moskova'ya birlikte yürüyeceğiz" demesi darbe iddialarını alevlendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Prigozjin'in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade etse de Rusya'da gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Moskova’daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna’ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi.

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