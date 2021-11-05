Vuhan'da yaşananları dünyaya duyurmuştu... Ailesi dünyaya seslendi: Kızımız ölüyor!

Ağabeyi kız kardeşi için yaptığı paylaşımda "Zhan 177 santimetre boyunda ve artık 40 kilodan bile zayıf. Onun yaklaşan soğuk kış mevsimini atlatamayacağını düşünüyoruz. Umarım tüm dünya onu sağlıklı haliyle hatırlar." sözlerini kullandı.