Vuhan'da yaşananları dünyaya duyurmuştu... Ailesi dünyaya seslendi: Kızımız ölüyor!
Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan şehrinde salgını dünyaya duyurmak isteyen birçok kişi hükümet tarafından takibe alınmış, bu kişilerin bir kısmı daha sonra hapse atılmış ya da sırra kadem basarak ortadan kaybolmuştu. Çin'in salgınla ilgili gerçekleri saklamak için attığı bu korkunç adımla birlikte hapse atılan vatandaş gazetecilerinden Zhang Zhan hapishanede ölüm korkusuyla baş başa kaldı...
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İki yıla yakındır hayatlarımızda olan koronavirüs salgını ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış, o günlerde buradan paylaşılan fotoğraf ve videolar adeta dünyayı sarsmıştı.
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2019 yılının aralık ayında Vuhan'dan videolar paylaşarak salgını dünyaya duyuran birçok aktivist ve vatandaş gazeteciliği yapan Çin vatandaşı ilerleyen aylarda şüpheli şekilde ortadan kayboldu ya da hapse atıldı.
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Vuhan'da başlayan koronavirüs salgınını haber yapan Çinli gazeteci Zhang Zhan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zang'ın koronavirüs salgınını haber yapan ilk gazetecilerden olduğu biliniyor.
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Zhang Zhan, “meseleleri karıştırmaktan ve sorun çıkarmaktan” suçlu bulundu.38 yaşındaki eski Avukat Zhang Zhan, Mayıs ayında gözaltına alındı ve aylarca açlık grevi yaptı. Zhan'ın avukatları sürekli olarak müvekkillerinin sağlığının kötüye gittiğini dünyaya duyurmaya çalıştı.
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Guardian'da yer alan habere göre Zhang Zhan halen devam ettirdiği açlık grevi sebebiyle ölümün kıyısında. Vuhan'a 2020 Şubat'ında giden Zhang Zhan'ın tek suçu ise salgının sıfır noktasındaki şehirde yaşanan kaosu görüntülemek ve yetkililere durumu sormaktı.
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Akıllı telefonuyla videolar çeken ve bunları sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyurarak oldukça kritik bir görev üstlenen genç kadının ailesi kızlarının ölmek üzere olduğunu söyleyerek dünya kamuoyundan yardım istedi.
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Zhang Zhan'ın ağabeyi Zhang Ju, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kardeşinin daha fazla dayanamayacağını ve ölmek üzerinde olduğunu açıkladı.
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Ağabeyi kız kardeşi için yaptığı paylaşımda "Zhan 177 santimetre boyunda ve artık 40 kilodan bile zayıf. Onun yaklaşan soğuk kış mevsimini atlatamayacağını düşünüyoruz. Umarım tüm dünya onu sağlıklı haliyle hatırlar." sözlerini kullandı.
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AFP'de yer alan habere göre Zhang bu yılın başından beri açlık grevinde ve hapishanede burnuna yerleştirilen bir hortum yoluyla zorla beslemeye tabi tutuluyor.
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Sınır Tanımayan Muhabirler (RSF) örgütünün yaptığı açıklamaya göre Zhang artık yürüyemiyor, hatta yardım almadan başını kaldırmakta bile zorlanıyor. Uluslararası örgütler kadının hapishaneden salınmazsa kısa süre içinde hayatını kaybedebileceğini ifade ediyor.
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Zhang, Wuhan hakkında Haber yaptığı için sorun yaşayan tek gazeteci değil.
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Dünya’da aktivistler tarafından, Çin’de yetkililerin, hükümetin salgına karşı mücadelesini eleştiren kişileri sıkıştırdığı, kötü muamele ettiği iddiaları sıkça dile getiriliyor.
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İnternetteki sosyal medya ve diğer platformlarda fotoğraf, video ve insan hikayeleri paylaşan yurttaş gazeteciler, karantinaya alınarak giriş çıkışların yasaklandığı, koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Vuhan'da ortadan kayboldu.
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Kimilerinin Çin yönetimi tarafından gözaltına alındığı ortaya çıkarken Chen Qiushi adlı avukattan aylarca Haber alınamadı. Eski bir insan hakları avukatı olan Chen, daha sonra aktivistler arasında tanınan, video haberler yapan bir gazeteci oldu. Asıl ününü ise 2019 yılının ağustos ayında Hong Kong'daki protestoları haberleştirerek kazandı.
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Protestoları izledikten sonra ülkeye geri dönen Chen Qiushi, polisin peşine takıldığını ve şiddet gördüğünü savundu. 700 binden daha fazla takipçisi olan sosyal medya hesabı da silindi.
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Wall Street Journal'da yer alan habere göre 600 gün boyunca haber alınamayan ve akıbeti bilinmeyen Chen Qiushi ekim ayının başında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.
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Bir arkadaşının Youtube'dan yaptığı canlı yayında görünen Chen Qiushi daha sonra Twitter'dan da bir mektup paylaştı. 'Son bir yıl sekiz ay boyunca çok şey yaşadım. Bazılarını anlatabilirim bazıları ise anlatamayacağım şeyler. İnanıyorum ki ne demek istediğimi anlayacaksınız.' diyen Qiushi'nin hayatta ve güvende olduğundan şüphe ediliyordu.