Vücutta iltihap bırakmıyor… ‘Karpuz’ deyip geçmeyin

Bu noktada eğer ki kişi şeker hastası veya böbrek hastası ise mutlaka tüketip tüketmemesine veya porsiyonuna kendi uzmanı ile karar vermelidir. Ayrıca karpuz bazı kişilerde alerji ya da kızarıklık yapabilir. Kişinin bu durumunu kontrol etmesi de oldukça önemlidir.