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Vladimir Zelenski kimdir, kaç yaşında? İşte Ukrayna lideri Vladimir Zelenski hakkında bilinmesi gerekenler

#Vladimir Zelenski#Vladimir Zelenski Kimdir

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde "askeri bir operasyonun" başladığını duyurdu. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiği bildiriliyor. Bu gelişmeye karşın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'den de açıklamalar ardı ardında geliyor. Bu gelişmenin ardından Ukrayna liderinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Vladimir Zelenski kimdir, kaç yaşında?

1/3Vladimir Zelenski kimdir, kaç yaşında İşte Ukrayna lideri Vladimir Zelenski hakkında bilinmesi gerekenler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İşte, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski hakkında bilinmesi gerekenler...

2/3UKRAYNA LİDERİNİN BİYOGRAFİSİ

UKRAYNA LİDERİNİN BİYOGRAFİSİ

Ukrayna'nın orta kesimindeki Krivoy Rog şehrinde 1978'de doğan Vladimir Zelenskiy, ilkokulda iyi bir İngilizce eğitimi aldı, yüksek tahsilini ise hukuk üzerine yaptı. Ancak hukuk alanında 2 ay stajyerlik dönemi dışında hiç çalışmayan Zelenskiy, genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu.

Zelenskiy, Sovyetler Birliği'nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan "Neşeli ve Yetenekliler Kulübü"nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı.

3/3Vladimir Zelenski kimdir, kaç yaşında İşte Ukrayna lideri Vladimir Zelenski hakkında bilinmesi gerekenler

"Kvartal 95" ismini verdiği kendi grubu ile yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek şöhreti yakalayan Zelenskiy, daha sonra hem Rusya hem de Ukrayna yapımı çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Zelenskiy, Ukrayna'da bir televizyon kanalında 2015'te oynadığı "Halkın Hizmetkarı" isimli dizi ile sıradan bir öğretmen iken bir video sayesinde kısa sürede halk kahramanı olarak Ukrayna Devlet Başkanlığına gelen bir karakteri canlandırdı.

Geçen yıl bu dizinden esinlenerek "Halkın Hizmetkarı" partisini kurup siyasete adım atan Zelenskiy, kısa sürede devlet başkanlığına adaylığını açıkladı.

Okul arkadaşı Yelena ile 2003'ten bu yana evli olan Zelenskiy, iki çocuk sahibi.

 

 

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#Vladimir Zelenski#Vladimir Zelenski Kimdir