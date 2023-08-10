Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? Vizesiz gidebileceğiniz, gezerken keyif alacağınız 10 rota!

3-AĞUSTOS VE EYLÜL TAM ZAMANI: GÜRCİSTAN

Her köşesi tarih kokan sokakları, yıllara meydan okuyan yapıları ve mis gibi havasıyla Gürcistan, gezilecek yerler açısından unutulmaz bir seyahat durağı. Ülkeye giriş, yeni tip kimlik kartlarıyla yapılıyor.



Başkent Tiflis, en fazla turist ağırlayan şehir olarak ön plana çıkıyor. Kuzeyde Akdeniz iklimini yaşayan ve kumsallarıyla ünlü Batum ise bir diğer popüler durak…

Bahar Gündoğdu, “Gürcistan seyahatinizde Batum, Tiflis ve Kutaisi mutlaka görmeniz gereken üç şehir. Özellikle Batum’un en güzel zamanı Ağustos ve Eylül ayları” dedi. Gündoğdu şu önerilerde bulundu:

-- Batum’un 7 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi; tertemiz plajları, yemyeşil doğası ve misafirperver insanlarıyla biliniyor. Meşhur Batum Bulvarı, Batum sahil şeridinde Karadeniz kıyısı boyunca uzanıyor. Kıyı kesimi kafeler, restoranlar ve çocuklu aileler için eğlenceli seçenekler sunuyor. Şehirde mutlaka tarih gezisine de çıkmak gerekiyor. Görülecek yerler arasında; Medea Heykeli, Alfabe Kulesi, Piazza Meydanı, Astronomik Saat ve Ali ve Nino Sevgi Anıtı bulunuyor.



-- Tiflis de yaz aylarında çok fazla turist çekiyor. Şehrin nüfusu Gürcü, Rum ve Ermenilerden oluşuyor. Farklı renklerin bir arada ne kadar güzel durduğunun iyi örneklerinden… Şehirde keşfedilecek yerler; Narikala Kalesi, Barış Köprüsü, Cuma Camii, Metekhi Kilisesi ve Kartlis Deda Heykeli…

-- Kutaisi ise dünyanın en eski şehirleri arasında yer alıyor. 4 bin yıllık bir geçmişi var. Bu nedenle onlarca anı ve eser sizi bekliyor. Bunlardan bazıları; Bagrati Katedrali, Prometheus ve Sataplia Mağaraları, Gelati Manastırı ve Niko Berdzenishvili Kutaisi Devlet Tarih Müzesi…