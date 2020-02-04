Vize almayı düşünenler dikkat: İşte en kolay vize veren ülkeler!
Bahar ayları yaklaşırken tatil planı yapanlara özel kolay vize alabileceğiniz yerleri sıraladık. İşte hem tarihi ve turistik güzellikleri ile ön planda olan hem de fazla zorlanmadan vize alabileceğiniz ülkeler...
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1
Ülkemizden yurt dışındaki birçok ülkeye gidebilmek için alınması gereken vize türleri bulunuyor. Vizesiz ülkeler de var ancak siz vizeli ülkelerden birini seçmek isterseniz ve hangisi daha kolay olur diye düşünürseniz mutlaka listemize bakın.
En kolay vize veren ülkelerden önce zor vize alabileceğiniz yerlerden bahsedelim. (Değişiklik gösterebilmektedir.)
2
Avusturya
Avusturya vize konusunda en çok zorluk çıkaran ülkelerden biri. Her başvuruda bütün belgeleri eksiksiz temin etmenize rağmen sürekli ek belge talep edilebilir. Diğer Avrupa Konsolosluklarının aksine mutlaka konsolosluğa bizzat gitmeniz gerekiyor.
3
Burada yapılan muamele de pek iç açıcı değil. Özellikle çanta ile gidecekseniz çok detaylı bir aramadan geçiyorsunuz. Avusturya en kısa kalma süreli vize veren ülkelerden biri.
Örneğin 5 günlük bir tatil yapacaksanız 6-7 gün kalmalı ve tek girişli vize verilebiliyor. Aynı seferde birden fazla Schengen ülkesine seyahat edecekseniz Avusturya’dan başvuru yapmayın.
4
Lüksemburg
En çok red cevabı veren ülkelerden biri. Bunun en büyük sebebi ise diğer Avrupa ülkelerine karşın göç politikasıyla ilgili uyguladıkları sistem biraz daha sıkı.
5
İngiltere
İngiltere de istenilen belgeler açısından vize sürecini zora sokan ülkelerin başında geliyor şüphesiz. Özellikle başvuru formu çok detaylı sorular içeriyor ve yanlış doldurulması vize red sebeplerinden biri.
Maddi bütçeniz kısıtlı ise diğer Avrupa ülkeleri ile aynı politikayı izleyip göçmen akımı yaşanmasın diye size red cevabı vermeleri muhtemel. İngiltere vizesindeki önemli detay maddi durum. Eğer hesabınızda gideceğiniz süreye bağlı olarak değişmekle birlikte, aylık 1000 pounda denk gelen (yaklaşık 6000 TL) bir miktar varsa şansınız yüksek. Burada dikkat edilmesi gereken husus hesaptaki paranın mutlaka 2-3 ay önceden yatırılması.
6
Aksi tadirde red cevabı veriliyor. Eğer gayrimenkul sahibi iseniz bunu da mutlaka beyan etmelisiniz. Diğer Avrupa ülkeleri çok dikkat etmiyor ama seyahat sağlık sigortanız mutlaka ıslak imzalı olmalı yoksa kabul edilmiyor.
Diğer ülkeler tarafından istenen, maaş dökümü, ssk hizmet dökümü vs. belgeler İngiltere için de geçerli. Son olarak İngiltere vizesinin karmaşık bir prosedürü olması sebebi ile mutlaka işinin ehli bir vize merkezi aracılığı ile başvurmanızda fayda var.
7
Hollanda
Çok sık yaşanmasa da red yeme ihtimalinizin olduğu ya da sadece gittiğiniz tarih kadar kalabileceğiniz vize verirler.
Hatta ünlü sokaklarına turist sınırlandırması da getirmişlerdi. Bu da genel turist politikası olduğunu söylemekte fayda var.
8
Finlandiya
Finlandiya da refah seviyesi yüksek bir ülke olduğu için göçmen akışını önlemek adına vize sürecini zorlaştıran ülkelerden biri. Özellikle temin etmenizi istediği belgelerin fazlalığıyla dikkat çekiyor.
Anne-baba, eş, kardeş ilişkilerini gösteren ayrıntılı aile kaydı, 20-30 yaş arasındaki erkek yolcular için askerlik durumu belgesinin orjinali, geçim durumunu gösteren belgeler, çalışanlar için yıllık izin belgesi ve maaş bordrosu, eğer iş yeri sahibi iseniz vergi levhası ve ticaret sicil kaydı istenen belgelerden sadece bir kısmı.
9
Norveç
Avrupa’nın refah seviyesi açısından en gelişmiş ülkelerinde biri olan Norveç, ülkeye potansiyel bir göçmen akışını önlemek için vize sürecini iyice zorlaştırıyor.
Ülkenin gelir seviyesi oldukça yüksek olduğu için başka ülke vatandaşlarının bırakacağı döviz gelirine çok fazla ihtiyaç duymuyor. Bunun için de vize sürecinde keyfi bir tutum izleyerek işinizi zorlaştırıyor. Vize başvurularının yaklaşık dörtte biri red cevabı alıyor. Maddi durumunuz iyiyse ve geri döneceğinizi sağlam belgelerle beyan ederseniz çok fazla zorluk çıkarılmıyor.
10
İtalya
İtalya da ülkeye göçmen akışını kesmek ve belli turistik yerleri yoğun ziyaretçi akımından koruyarak yıpranmasını önlemek için turist vizesini zor veren ülkelerden birisi.
Organize gruplar halinde değil de yalnız seyahat ediyorsanız, bir hayli belge temin etmenizi istiyorlar. Seyahat dilekçesi, ayrıntılı seyahat planı, maaş bordrosu, SSK hizmet dökümü, imza sirküleri vs. Bunları yanı sıra ülkeye ilk girişiniz ise oldukça kısa kalma süreli vize veriyorlar.
11
Amerika
Amerika her ne kadar uzun süreli (10 yıla kadar) turistik vize verse de, özellikle belge temini hususunda sizi iyice terletiyor.
Bu durum ülkenin son yıllarda yoğun dış göç almasına ve göçmenlerin ülkeye entegrasyonu, ülke ekonomisine getirdiği yük, son başkan Trump’ın göçmen politikaları ve ülkenin yaşadığı terör problemleriyle doğrudan alakalı elbette.
12
Size potansiyel göçmen gözüyle baktıkları için belge temininde oldukça titiz davranıyorlar. Mutlaka sizden geldiğiniz ülkeye bağlı kılan gayrimenkullerinizi, iş ve aile bağlarınızı belgelendirmeniz isteniyor. Üstelik belge teminini eksiksiz yapsanız bile konsolosluğa mülakat için de çağrılıyorsunuz.
13
Öte yandan kolay vize veren yerler de yok değil... İşte o ülkeler
Fransa
Dünyada turistlerce en çok ilgi görmekte olan ülkelerin başında gelen Fransa’nın başkenti Paris her sene en çok ziyaret edilen kentler arasında ilk sıralara girmeyi başarıyor. Başkentin dışında Akdeniz kıyıları boyunca uzanmış Fransız Rivierası ülkeye turistleri çekmekte olan bir diğer bölgelerden.
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Paris ya da Marsilya sokaklarında turlamak içinse gerekli olan Fransa vizesini almak ve başta Hollanda-Almanya olmak üzere diğer ülkelerle kıyaslarsanız çok daha kolay. Fransa’ya tatil amacı ile seyahat ediyorsanız ve başvuru için evraklarınız tamamsa vize almamanız için bir sebep bulunmuyor. Çoğu zaman da aylık-3 aylık-6 aylık ve senelik olarak süre yükselebiliyor.
15
Macaristan
Ülkeye seyahat etmek için gerekli vizeyi almak oldukça kolay. Yalnızca Macaristan konsolosluklarından ya da internet adresinden başvuru için gerekli belgeleri öğrenip ve zaman kaybetmeyip bu belgeleri hazırlayarak ülkenin güzelliklerine doğru yolculuğa çıkın. Eğer vizenizin geçtiği sürede diğer Schengen ülkelerini de görmek istiyorsanız buradan kolaylıkla farklı yerlere de gidebilirsiniz.
16
İzlanda
Göz alıcı ve nefes açıcı doğası ile farkı bir alternatif olan İzlanda da işiniz gücünüz varsa ve evrakınız tamsa sorun çıkarmaz.
17
İspanya
Lezzetli tapas ve paellaların ülkesi olan İspanya'da seyahat etmek için vize almak zorlu bir süreç değil. Ülkeye turistik amaçlar ile seyahat edecekseniz İspanya vizesi için gerekli olan başvuru evrakları tamamlanması ve konsolosluğa gitmeniz yeterli olacak.
18
Portekiz
Vize konusunda rahatlık sağlayan Akdeniz ülkelerden biri. Belgelerinizi tamamladığınız takdirde büyük terler dökmeniz gerekmeyecek.
19
Yunanistan
Avrupa’da vize alınması en kolay ülkelerin başındaysa Yunanistan geliyor. Özellikle yazın Yunan adalarına giden tatilciler, Yunanistan’dan kolaylıkla Schengen vizesi alabiliyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta, Schengen vizesinin doğru kullanılması.
20
Yani Yunanistan’dan Schengen vizesi alıp, ilk girişi Yunanistan'dan yapmayıp Almanya veya İtalya’ya giderseniz ikinci başvurunuzda Schengen vize başvurusu olumsuz sonuçlanabilir. (Bu konuda aslında her ülke için dikkatli olmanız gerekiyor)
21
Almanya-Belçika
Dönemsel olarak değişiklik gösterse de turistik seyahatlerde belgelerinizi tamamladığınız takdirde problem yaşamamanız olası.