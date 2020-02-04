Vize almayı düşünenler dikkat: İşte en kolay vize veren ülkeler!

Aksi tadirde red cevabı veriliyor. Eğer gayrimenkul sahibi iseniz bunu da mutlaka beyan etmelisiniz. Diğer Avrupa ülkeleri çok dikkat etmiyor ama seyahat sağlık sigortanız mutlaka ıslak imzalı olmalı yoksa kabul edilmiyor.



Diğer ülkeler tarafından istenen, maaş dökümü, ssk hizmet dökümü vs. belgeler İngiltere için de geçerli. Son olarak İngiltere vizesinin karmaşık bir prosedürü olması sebebi ile mutlaka işinin ehli bir vize merkezi aracılığı ile başvurmanızda fayda var.