Viyana son dakika haberi: Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında son durum! Ölü ve yaralı sayısı açıklandı
Son dakika haberi... Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgilere göre, silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarına 'Lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız' çağrısında bulundu. Türkiye'den de saldırıyla ilgili ilk tepki geldi. İşte, Viyana'daki terör saldırısında son durum.
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Son dakika haberi... Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği ilk gelen bilgiler arasında. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da meydana gelen saldırıya ilişkin, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." ifadesini kullandı. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu. İşte, terör saldırısıyla ilgili Viyana son dakika haberleri...
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VİYANA'DA TERÖR SALDIRISI
Avusturyanın başkenti Viyanada Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Polisin operasyonu kapsamında iki saldırganın olduğu, birinin etkisiz hale getirildiği, ikinci saldırganın arandığı bildirildi. Ülkede güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu.
Polisten yapılan açıklamada, saldırıların birden fazla kişi tarafından kentin 6 farklı noktasında düzenlendiği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı, saldırıların bir terör eylemi olduğunu açıkladı.
Hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi..
Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti..
Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı..
ALTUN'DAN KINAMA MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.
Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyurulmuştu.
Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.
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AVUSTUSYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da meydana gelen saldırıya ilişkin, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." ifadesini kullandı.
Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.Başbakan Kurz, saldırıya ilişkin "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." görüşünü paylaştı.
Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.
Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Viyana'da kimliği belirsiz kişiler ve emniyet güçleri arasında yaşanan çatışmada iki kişinin öldüğünü, çok sayıdaki saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu.
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Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. On yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
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TÜRK VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz. Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" açıklamasını yaptı.
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SALDIRIYA TANIK OLAN TÜRK VATANDAŞTAN AÇIKLAMA
Sosyal medyada görüntüleri yayılan saldırıdaki Türkler, Hürriyet.com.tr'ye konuştu. Yozgat Sarıkayalı Avusturya vatandaşı Mikail Özen şunları anlattı: O görüntülerde ‘Siper al’ diye bağıran benim.
Viyana’da yaşıyoruz. Olay yeri Viyana’nın en işlek caddesi. Biz oraya gezmeye geldik, arabamızı park edecektik. Bir gün sonra da virüs salgınından dolayı bir aylık yasak başlayacaktı. Tam arabadan inerken silah sesleri duyduk. Biz film falan çevriliyor sandık.
Yukarı doğru baktık, adamlarla 5-6 metre mesafede karşı karşıya kaldık. Ateş etmeye başladılar. Arkadaşım baldırından yaralandı. Recep Tayyip Gültekin arkadaşımın adı… Arabaya bindirdim onu hemen. İlerde polis karakolu var. Hemen o karakola geçtik. Polislere anlattık. Teröristleri anlattık. Beyaz kefen gibi bir şey giymişlerdi. Ellerinde uzun namlulu silah vardı.
Yolda yaşlı bir kadın olay yerine doğru gidiyordu, yaya halde yürüyordu. Kadını görünce durduk, aşağı indik. O kadını da aldık güvenli bir yere götürdük. Sonra o görüntülerdeki metro istasyonunun oraya geldik. Orada polisin vurulduğunu gördüm. Zaten polisler saldırgana doğru koşuyordu. Saldırgan tek bir şahıstı. Polisler üç kişiydi, bunlardan biri vuruldu. Şu an polislerle birlikteyiz. Arkadaşım ifade veriyor.