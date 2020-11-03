Viyana nerede, nerenin başkenti? İşte Viyana'nın konumu

Viyana, Avusturya'nın başkenti ve aynı zamanda ülkenin dokuz eyaletinden yüzölçümü bakımından en küçüğüdür. Nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir, çevre ilçeleriyle birlikte Viyana'da yaklaşık iki milyon insan yaşar, ki bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte biridir. Nüfus bakımından Viyana Avrupa Birliği'nin en büyük onuncu kentidir.