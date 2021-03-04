Vivo X51 5G incelemesi

Türkiye'de telefon pazarına girmesiyle birlikte kullanıcıların dikkatini çeken telefon markalarından biri olan Vivo, yeni modellerini bir bir Türkiye'ye getiriyor. Şirketin amiral telefonu Vivo X51 5G de satışa sunuldu. Peki bu telefon hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Vivo'nun yeni amiral telefonu Vivo X51, ülkemizde satışa sunduğu özellikler bakımından ve fiyatıyla dikkat çeken modellerden birisi oldu.
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Vivo X51, ön tarafa bakıldığında iki taraftan eğimli bir ekran yapısına sahip. Telefonunda kavisli ekran tercih edenler için ideal bir tasarımla gelen ürünün çerçeveleri de hayli ince. Bu sayede kavisli ekranı ile birlikte neredeyse çerçeve yok hissi uyandırıyor.
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Dayanıklı bir yapıda olan Vivo X51 5G'nin ekran kasası alüminyumdan oluşuyor. Arka kısmına bakıldığında da Mavi ve Gri renklerinin karışımı olan bir renk karşımıza çıkıyor. Vivo bu rengi ALFA GRİ olarak isimlendirmiş.
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Yüzde 92 ekran-gövde oranıyla gelen ve bu nedenle ekranı hayli büyük olan cihaz, 6.56 ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran teknolojisini kullanan cihaz, 90 Hz ekran tazeleme ve 180Hz ekran dokunmatik örneklemesine sahip.
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Ekran tazeleme hızının yüksek olması, pek çok açıdan önemli. Geçişler daha akıcı olurken, bu farkı özellikle oyun oynarken gözlemle şansınız var.
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İşlemci tarafına geldiğimizde ise Qualcomm Snapdragon 765G 5G destekli işlemci karşımıza çıkıyor. Grafik biriminde ise Adreno 620 var. Bu işlemciye LPDRR4X mimarisine sahip 8GB RAM eşlik ediyor. Hafızası ise 256 GB.
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4315 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ve kullanıma bağlı olarak bir gün boyunca şarj ihtiyacı gerektirmeyen telefon, Vivo FlashCharge teknolojisini kullanıyor.
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Vivo FlashCharge sayesinde telefon, 33W hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 57 dolum yapabiliyor. Yani hem kısa sürelerde telefonu şarj ediyorsunuz, hem de batarya ömrü hayli uzun.
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Vivo X51’in en can alıcı noktası kamerası; 48 MP lik F/1.6 diyaframlı Sony IMX598 Sensör kullanan Gimball OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamera ise 8MP çözünürlüğünde f/2.46 diyafram açıklığına sahip makro ve 120 derecelik geniş açı kamerası... Üçüncü kameraya geldiğimizde ise 8MP çözünürlüğünde görüntü alabilen, 5x optik zum ve 60x dijital zum yapabilen Periscope kamera dikkat çekiyor. Son olarak cihazda f/2.2 diyafram değerinde bir 13MP bir telefoto kamera yer alıyor.
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Ön tarafta ise 32MP f/2.45 diyaframlı selfie kamerası mevcut. Video konusunda ise 1080 30fpste 0.6x geniş açı çekebiliyorken 1080 60fps ve 4k 60fps te 2x ten 10x e video çekim destekliyor.
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8999 TL fiyat etiketine sahip olan Vivo X51 5G, sunduğu özellikler bakımından bir fiyat/performans telefonu değil ve bu özelliklere daha uygun fiyatlara ulaşmak isteyen kullanıcılar alternatif telefon modellerini de tercih edebilir.
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Özellikle işlemci olarak daha yüksek seviyede bir işlemcinin tercih edilmesi uygun olurmuş.
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Ancak tüm bunlara karşın telefon gayet başarılı ve kullanıcılarını tatmin edecek bir telefon. Ancak fiyatlarda bir güncelleme olursa kullanıcıların daha fazla dikkatini çekebileceği de ortada.