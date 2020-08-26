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HaberlerTeknoloji HaberleriVivo X50 Lite Türkiye'de: İşte Vivo'nun ilk telefonu
GeriTeknoloji Vivo X50 Lite Türkiye'de: İşte Vivo'nun ilk telefonu
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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 15:40 | 

Vivo X50 Lite Türkiye'de: İşte Vivo'nun ilk telefonu

Çinli telefon markası Vivo, resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. İşte Vivo'nun Türkiye pazarına sunduğu ilk telefonu olan Vivo X50 Lite...

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Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, Türkiye'de telefon pazarına resmen girdi. Oppo, Realme ve OnePlus'ın kardeş markası olan Vivo'un yeni telefonu Vivo X50 Lite'ın öne çıkan özelliklerine gelince...

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Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo, Realme, Meizu, Elephone derken yepyeni bir Çinli marka daha Türkiye'de telefon pazarına girdi.

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Vivo X50 Lite isminde orta seviye bir telefonda kullanıcılarının karşısına çıkacak olan Vivo, Eylül ayı içinde bu yeni ürününü kullanıcılarla buluşturacak. Peki telefonun fiyatı ne olacak?

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ViVo X50 Lite'ın Türkiye fiyatı 3599 TL olarak belirlendi.

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Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan ViVo X50 Lite, 8 GB RAM ile geliyor ve 128 GB dahili hafızaya sahip.

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6.38 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve içerisinde 4500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

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Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü olarak geliyor.

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Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ürünün 128 GB dahili hafızalı ve 8 GB RAM'li tek modeli Türkiye'de satılacak.

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Ancak Vivo, ilerleyen aylarda yeni telefonlarını da Türkiye'ye getirecek; hatta biri de amiral telefon olacak.

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Türkiye’de satılıp satılmayacağı belli olmayan telefonlardan X50 Pro Plus, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolamaya sahip ve gücünü Snapdragon 865 işlemciden alıyor.

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