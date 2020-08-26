Vivo X50 Lite Türkiye'de: İşte Vivo'nun ilk telefonu

Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, Türkiye'de telefon pazarına resmen girdi. Oppo, Realme ve OnePlus'ın kardeş markası olan Vivo'un yeni telefonu Vivo X50 Lite'ın öne çıkan özelliklerine gelince...Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo, Realme, Meizu, Elephone derken yepyeni bir Çinli marka daha Türkiye'de telefon pazarına girdi.Vivo X50 Lite isminde orta seviye bir telefonda kullanıcılarının karşısına çıkacak olan Vivo, Eylül ayı içinde bu yeni ürününü kullanıcılarla buluşturacak. Peki telefonun fiyatı ne olacak?ViVo X50 Lite'ın Türkiye fiyatı 3599 TL olarak belirlendi. Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan ViVo X50 Lite, 8 GB RAM ile geliyor ve 128 GB dahili hafızaya sahip. 6.38 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve içerisinde 4500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü olarak geliyor.Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ürünün 128 GB dahili hafızalı ve 8 GB RAM'li tek modeli Türkiye'de satılacak.Ancak Vivo, ilerleyen aylarda yeni telefonlarını da Türkiye'ye getirecek; hatta biri de amiral telefon olacak. Türkiye’de satılıp satılmayacağı belli olmayan telefonlardan X50 Pro Plus, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolamaya sahip ve gücünü Snapdragon 865 işlemciden alıyor.