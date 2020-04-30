Maske bile hızını kesmedi

ONLAR DA BİSİKLET SEVİYOR Bazı ünlüler de hem spor yapmak hem de bir yere gitmek için bisikleti tercih ediyor. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.