Maske bile hızını kesmedi

Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi.
BACKGRID USA
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MASKE ÇIKMIYOR
Hatta bu ünlülerden bazıları koşu yaparken bile maskelerini çıkarmıyor. Ya da nefeslerinin yettiği son ana kadar maskeyle koşmayı tercih ediyorlar. İşte maskeyle sağlıklı yaşam koşusu yapan ünlüler.
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MÜZİKSİZ OLMAZ
Isla Fisher bir yandan müzik dinleyip bir yandan da maskeyle koştu.
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SU ŞİŞESİ ELİNDE
Aubrey Plaza da maskeli koşuya çıkanlardan.
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ŞAKALAŞMA ZAMANI
Koşu bitince de maskesini çıkarıp bir süre sevgilisiyle şakalaştı Plaza.
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MASKEDEN SIKILDI
Hannah Ann Sluss ise bir süre sonra maskesini boynuna indirip koşmaya başladı.
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MASKE HIZINI KESMEDİ
Özbek oyuncu Natasha Alam da Los Angeles'ta maskeyle koşan ünlülerden.
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ONLAR DA BİSİKLET SEVİYOR
Bazı ünlüler de hem spor yapmak hem de bir yere gitmek için bisikleti tercih ediyor. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.
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Model Alessandra Ambrosio sık sık bisiklet gezintisinde görüntüleniyor.
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Arnold Schwarzenegger maskesiyle gezintide.
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Dakota Johnson hiçbir önlem almadan gezintiye çıkmış.
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Sevgilisi Chris Martin ise maskesi ve kaskıyla gezintiye çıkmayı tercih etmiş.
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Andy Garcia'nın gezisi.
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Jennifer Garner çocuklarıyla gezintide.
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Laeticia Hallyday ve çocukları hemen her gün gezintide.
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Kate Hudson'ın neşeli gezisi.
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Rosie Huntington Whiteley de zaman zaman bisikletle görüntüleniyor.