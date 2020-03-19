Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler

Doğru baharat tüketimi de etkili Bağışıklık sisteminin güçlü çalışmasını sağlayan diğer gıda maddeleri ise baharatlar… Soğuk algınlığı tedavisinde en çok tercih edilen baharat türlerinden biri olan zencefil ve bunun yanında içerdiği vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler ile zerdeçal bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça büyük rol oynuyor. Ayrıca yulaf tüketmek de içerisindeki beta glukan maddesi ile vücut direncini artırmada bir hayli faydalı.