Virüs yüzünden evlenemiyoruz

Geçen yıl nişanlanan ünlü çift coronavirüs nedeniyle bir türlü nikah tarihi alamıyor.
BACKGRID USA
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TARİH BELİRLEYEMİYORUZ
Coronavirüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik planlarını da alt üst etti. Lopez, salgın yüzünden gelecek günlerin belirsiz olduğunu bu yüzden nikah ve düğün tarihi belirleyemediklerini söyledi.
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HAZIRLIKLAR ASKIYA ALINDI
Ünlü televizyoncu Ellen DeGeneres'in evinden ve internet üzerinden yaptığı yayına konuk olan 50 yaşındaki Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile evlilik hazırlıklarını askıya aldıklarını belirtti.
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BEKLEMEDEYİZ
Lopez, coronavirüs salgını nedeniyle evlilik tarihi belirleyemediklerini söyledi. DeGeneres'in "o zaman evliliğiniz her an olabilir" demesi üzerine Lopez, düğün tarihi ayarlamak için bekleyeceklerini belirtti.