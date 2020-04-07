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Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 13:52, /

Virüs yüzünden evlenemiyoruz

Geçen yıl nişanlanan ünlü çift coronavirüs nedeniyle bir türlü nikah tarihi alamıyor.

BACKGRID USA

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1TARİH BELİRLEYEMİYORUZ

TARİH BELİRLEYEMİYORUZ

Coronavirüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik planlarını da alt üst etti. Lopez, salgın yüzünden gelecek günlerin belirsiz olduğunu bu yüzden nikah ve düğün tarihi belirleyemediklerini söyledi.

2HAZIRLIKLAR ASKIYA ALINDI

HAZIRLIKLAR ASKIYA ALINDI

Ünlü televizyoncu Ellen DeGeneres'in evinden ve internet üzerinden yaptığı yayına konuk olan 50 yaşındaki Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile evlilik hazırlıklarını askıya aldıklarını belirtti. 

3BEKLEMEDEYİZ

BEKLEMEDEYİZ

Lopez, coronavirüs salgını nedeniyle evlilik tarihi belirleyemediklerini söyledi. DeGeneres'in "o zaman evliliğiniz her an olabilir" demesi üzerine Lopez, düğün tarihi ayarlamak için bekleyeceklerini belirtti.

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