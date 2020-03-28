Virüs timi iş başında

Kargodan gelen her şeyi 48 saat dışarıda beklettiğini söyleyen Berdan, “Kapı kollarını ve elektrik düğmelerini de çamaşır suyuyla temizliyorum” dedi. Tasarımcı ayrıca marketten aldığı tüm ürünleri mutlaka su ve sabunla dezenfekte ettiğini de söyledi.