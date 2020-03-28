Virüs timi iş başında

Bir süre önce ailesiyle Londra’ya taşınan tasarımcı Deniz Berdan, koronavirüse karşı aldığı önlemleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan tasarımcı Deniz Berdan, ailesiyle koronavirüse karşı aldığı önlemleri Instagram hesabından paylaştı.
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Kızı Begüm’ün market alışverişini yaptığını söyleyen tasarımcı, sebzeleri eldivenle sabunsuz suda yıkayıp tencerenin içerisine koyduğunu belirtti.
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Kargodan gelen her şeyi 48 saat dışarıda beklettiğini söyleyen Berdan, “Kapı kollarını ve elektrik düğmelerini de çamaşır suyuyla temizliyorum” dedi. Tasarımcı ayrıca marketten aldığı tüm ürünleri mutlaka su ve sabunla dezenfekte ettiğini de söyledi.