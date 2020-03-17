Virüs onları da vurdu

En özel geceye hazırlanıyorlardı, hevesleri yarım kaldı
BACKGRID USA
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Her yıl ünlülerin belirli bir tema etrafında en gösterişli kıyafetleriyle bir araya geldiği Met Gala gecesi de ertelendi. The Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Sanat Müzesi) bu yıl 4 Mayıs'ta yapılması planlanan etkinliğin corona virüs sallgını nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Galanın konukları arasında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılığı ile olay yaratan Meghan Markle da bulunuyordu.
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Gösteri dünyasının ünlülerinin birçoğu aylar öncesinden hazırladıkları kıyafetlerini belirsiz bir tarihte giymek üzere dolaplara kaldırdı. Ünlülerin bir araya geldiği en iddialı etkinliklerden biri olan MET Gala gecesi önceden belirlendiği gibi 4 Mayıs'ta yapılamayacak.
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The Metropolitan Museum of Art çalışanlarından iki kişinin grip benzeri belirtiler gösterdiğinin ortaya çıkmasından birkaç gün sonra gala gecesinin de ertelendiği duyuruldu. Müze çalışanlarına geçtiğimiz pazartesi günü gönderilen bir mail aracılığıyla 15 Mayıs'a kadar yapılması planlanan bütün etkinliklerin iptal edildiği ya da ertelendiği belirtildi.
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Bu yıl 4 Mayıs'ta yapılması planlanan etkinliğin organizasyonunu 1995 yılından bu yana ünlü moda editörü Anna Wintour yürütüyor. Başkanlık görevini ise Meryl Streep, Emma Stone, Lin Manuel Miranda ve Luois Vuitton firmasından Nicolas Ghesquiere üstleniyordu.
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Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine katılan, bu yılın başında da kocasıyla birlikte üst düzey görevlerinden ayrılma kararı alan Meghan Markle'ın da geceye katılacağı konuşuluyordu.