Virüs onları da vurdu

Her yıl ünlülerin belirli bir tema etrafında en gösterişli kıyafetleriyle bir araya geldiği Met Gala gecesi de ertelendi. The Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Sanat Müzesi) bu yıl 4 Mayıs'ta yapılması planlanan etkinliğin corona virüs sallgını nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Galanın konukları arasında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılığı ile olay yaratan Meghan Markle da bulunuyordu.