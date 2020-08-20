Amaç virüsten korunmak

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ İlk zamanlarda herkes birbirinin aynı maskeleri kullansa da artık onun da bir modası var. Farklılık arayışındaki bazı kişiler de görünüşlerine renk katmak için farklı tasarımlı maskeler tercih ediyor. Bu konunun öncüsü ünlüler. İşte ünlülerin bazıları renkli görüntüler sergileyen bazıları da işe yaradığı şüpheli ama dikkat çeken maskeleri.