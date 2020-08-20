Amaç virüsten korunmak

Koranavirüsle birlikte hayatın birçok alanında değişiklikler oldu. Bunlardan biri de dış görünüşle ilgili. Artık dünya üzerinde milyonlarca kişi kendini koronavirüs ve onun yol açtığı Covid 19 hastalığından korumak için maske kullanıyor.
Backgrid USA, Backgrid UK
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BİRBİRİNDEN İLGİNÇ
İlk zamanlarda herkes birbirinin aynı maskeleri kullansa da artık onun da bir modası var. Farklılık arayışındaki bazı kişiler de görünüşlerine renk katmak için farklı tasarımlı maskeler tercih ediyor. Bu konunun öncüsü ünlüler. İşte ünlülerin bazıları renkli görüntüler sergileyen bazıları da işe yaradığı şüpheli ama dikkat çeken maskeleri.
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GÖSTERİŞLİ MASKE
Paris Hilton, geçttiğimiz haftalarda virüsten koruduğu şüpheli ama görüntüsü gösterişli bu maskeli taktı.
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EN SEVDİĞİ RENK PEMBE
Hilton'ın en sevdiği renk pembe. Bu da elbisesine uygun eğlenceli bir maske.
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İDDİALI MASKE
Phoebe Price'ın maskesi de kıyafetleri gibi iddialı.
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EN DİKKAT ÇEKEN MASKE
Freddie Prinz Jr. haftalardır bu ilginç maske ile sokaklarda görüntüleniyor.
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NEŞELİ MASKE
Jack Osbourne'un maskesi de ilgi çekici.
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KIYAFETE UYGUN
Madison Beer'ın maskesini kıyafetiyle kombinledi.
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ÜZERİNDE ADI YAZILI
Elle Fanning de üzerinde adı yazılı olan bir maske tercih etti.
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VİRÜSTEN KORUDUĞU ŞÜPHELİ
Youtube videolarıyla ünlenen Nikita Dragun'un maskesi onu virüsten koruyor mu bilinmez ama dikkat çekici olduğu kesin.
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GÖRENLERİ GÜLÜMSETİYOR
Joel McHale de epey eğlenceli bir maske tercih etti.
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KRALİYET MASKELERİ
Daha önce ziyaretlerinde maske takmadığı için eleştirilen Cambridge Düşesi Kate Middleton, son iki ziyaretinde ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyan bu maskeyi kullandı.
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KLASİKTEN YANA
İspanya Kraliçesi Letizia, klasik maske tercih ediyor.