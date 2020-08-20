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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 12:11 | 

Amaç virüsten korunmak

Koranavirüsle birlikte hayatın birçok alanında değişiklikler oldu. Bunlardan biri de dış görünüşle ilgili. Artık dünya üzerinde milyonlarca kişi kendini koronavirüs ve onun yol açtığı Covid 19 hastalığından korumak için maske kullanıyor.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1BİRBİRİNDEN İLGİNÇ
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BİRBİRİNDEN İLGİNÇ

İlk zamanlarda herkes birbirinin aynı maskeleri kullansa da artık onun da bir modası var. Farklılık arayışındaki bazı kişiler de görünüşlerine renk katmak için farklı tasarımlı maskeler tercih ediyor. Bu konunun öncüsü ünlüler. İşte ünlülerin bazıları renkli görüntüler sergileyen bazıları da işe yaradığı şüpheli ama dikkat çeken maskeleri.

2GÖSTERİŞLİ MASKE
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GÖSTERİŞLİ MASKE

Paris Hilton, geçttiğimiz haftalarda virüsten koruduğu şüpheli ama görüntüsü gösterişli bu maskeli taktı.

3EN SEVDİĞİ RENK PEMBE
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EN SEVDİĞİ RENK PEMBE

Hilton'ın en sevdiği renk pembe. Bu da elbisesine uygun eğlenceli bir maske.

4İDDİALI MASKE
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İDDİALI MASKE

Phoebe Price'ın maskesi de kıyafetleri gibi iddialı.

5EN DİKKAT ÇEKEN MASKE
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EN DİKKAT ÇEKEN MASKE

Freddie Prinz Jr. haftalardır bu ilginç maske ile sokaklarda görüntüleniyor.

6NEŞELİ MASKE
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NEŞELİ MASKE

Jack Osbourne'un maskesi de ilgi çekici.

7KIYAFETE UYGUN
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KIYAFETE UYGUN

Madison Beer'ın maskesini kıyafetiyle kombinledi.

8ÜZERİNDE ADI YAZILI
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ÜZERİNDE ADI YAZILI

Elle Fanning de üzerinde adı yazılı olan bir maske tercih etti.

9VİRÜSTEN KORUDUĞU ŞÜPHELİ
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VİRÜSTEN KORUDUĞU ŞÜPHELİ

Youtube videolarıyla ünlenen Nikita Dragun'un maskesi onu virüsten koruyor mu bilinmez ama dikkat çekici olduğu kesin.

10GÖRENLERİ GÜLÜMSETİYOR
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GÖRENLERİ GÜLÜMSETİYOR

Joel McHale de epey eğlenceli bir maske tercih etti.

11KRALİYET MASKELERİ
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KRALİYET MASKELERİ

Daha önce ziyaretlerinde maske takmadığı için eleştirilen Cambridge Düşesi Kate Middleton, son iki ziyaretinde ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyan bu maskeyi kullandı.

12KLASİKTEN YANA
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KLASİKTEN YANA

İspanya Kraliçesi Letizia, klasik maske tercih ediyor.

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