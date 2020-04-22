Virüs hayatı değiştirdi, onlar hariç

YENİ ŞEYLER KEŞFETSİNLER DİYE Büyük oğlu Maddox'ı bir süre New York'taki bir Fransız okuluna gönderen Jolie, bu konuda verdiği bir röportajda şunları söylemişti:" Farklı bir çağda yaşıyoruz ve eğitim sistemi bizim yaşam biçimimize, çocuklarıma pek de hitap etmiyor. Ben de her zaman onlara "ödevlerinizi çabuk bitirin çünkü dışarı çıkıp yeni şeyler keşfedeceğiz" diyorum."Jolie, çocuklarının sınıfta oturmak yerine müzelere gitmesini, gitar çalmayı öğrenmesini ya da hoşlandıkları bir kitabı okumasını daha eğitici bulduğunu söylüyor.