Virüs hayatı değiştirdi, onlar hariç

Angelina Jolie ve çocukları 16 yaşındaki Pax, 15 yaşındaki Zahara, 13 yaşındaki Shiloh, 11 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox ile Los Feliz'deki evlerinde karantina sürecine girdiler. En büyük çocuk 18 yaşındaki Maddox da Güney Kore'deki üniversite eğitimini yarıda kesip ailesinin yanına döndü.
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BİRAZ ANNE İLE BİRAZ BABA İLE
Jolie'nin eski eşi Brad Pitt de Los Feliz'de onlara yakın başka bir evde karantina sürecini geçiriyor. Böylece çocuklar, biraz annelerinin biraz da babalarının yanında vakit geçirme imkanı buluyorlar.
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BİR TEK AYRINTI DEĞİŞMEDİ
Los Angeles'ta sık sık alışveriş merkezlerinde görüntülenen Jolie ile çocukları da evden çıkamaz hale geldiler. Altı çocuk sadece anne ve babalarının evlerinde vakit geçirebiliyor. Her ne kadar dünyadaki milyonlarca yaşıtları gibi çocukların hayatları kısıtlansa da virüs onlarla ilgili bir tek ayrıntıyı değiştiremedi.
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ALIŞTIKLARI DÜZEN FARKLI
Okumak için yurt dışına giden Maddox hariç, diğer beş çocuğun eğitimleriyle ilgili bu ayrıntı. Beş çocuk bir süre boyunca alıştıkları eğitim düzeninden uzak kalacak. Ama bu, diğer yaşıtları gibi okula gidememek değil.
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ZATEN OKULA GİTMİYORLAR
Çünkü beş kardeş zaten okula gitmiyor, evde eğitim alıyorlardı. Yani koronavirüs onların eğitim hayatlarını yaşıtlarından farklı bir şekilde etkiledi.
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UZUN SÜREDİR EVDE EĞİTİM ALIYORLAR
Geçmiş yıllarda, Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte oldukları sırada film çekimi için Los Angeles dışına ya da yurt dışına gittiklerinde altı çocuklarını da yanlarında götürüyorlardı. Jolie de bu düzende onları bazen gittikleri ülkelerdeki okullara gönderiyordu. Ama genellikle de evde eğitim sağlıyordu.
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YENİ ŞEYLER KEŞFETSİNLER DİYE
Büyük oğlu Maddox'ı bir süre New York'taki bir Fransız okuluna gönderen Jolie, bu konuda verdiği bir röportajda şunları söylemişti:" Farklı bir çağda yaşıyoruz ve eğitim sistemi bizim yaşam biçimimize, çocuklarıma pek de hitap etmiyor. Ben de her zaman onlara "ödevlerinizi çabuk bitirin çünkü dışarı çıkıp yeni şeyler keşfedeceğiz" diyorum."Jolie, çocuklarının sınıfta oturmak yerine müzelere gitmesini, gitar çalmayı öğrenmesini ya da hoşlandıkları bir kitabı okumasını daha eğitici bulduğunu söylüyor.
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GÖÇEBE AİLE
Brad Pitt de daha önce "Biz göçebe bir aileyiz, uluslararası çalışma planlarımız var" diyerek çocuklarının neden düzenli olarak belli bir okula gitmediklerini açıklamıştı.
Brangelina çiftinin büyük çocukları Maddox, Zahara ve Pax Thien bir dönem çiftin film çekimi için bulunduğu Prag'da bir okula devam etmişti.
Buna karşın, çiftin boşanmasından sonra anneleriyle kalan altı çocuk ana dilleri İngilizce dışında farklı diller öğreniyor. Jolie BBC Radio 4'te katıldığı Woman's Hour Takeover isimli programda verdiği röportajda çocuklarının hiçbirinin oyunculuğa ilgi duymadığını ancak dil öğrenmek konusunda oldukça başarılı olduklarını belirtti.
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ÜNLÜLERİN EĞİTİM TERCİHLERİ
Zaten uzun süredir evde eğitim gören Jolie- Pitt çocukları, virüs yüzünden okulların tatile girmesinden çok fazla etkilenmediler.
Öte yandan Jolie, çocuklarını evde eğitmeye karar veren ve bu yönde adım atan tek ünlü değil. Gösteri dünyasının başka ünlüleri de çocuklarını evde eğitmeyi tercih ediyor. Bazıları da önce evde eğitimle başlayıp sonra bu konudaki fikrini değiştiriyor. İşte çocuklarının eğitimiyle ilgili farklı tercihleri olan ünlüler.
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İLK TERCİHİ EVDE EĞİTİM OLDU
Jennifer Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi. Ünlü yıydız boşandıktan sonra çocuklarının velayetini de aldı. Mesleği gereği sürekli başka ülkelerde ya da şehirlerde olan Lopez, ikizleri Max ve Emme'yi geride bırakmak istemiyor. O yüzden de bir süreliğine ikisini de okula gönderse de genel olarak evde eğitilmelerini tercih etti.
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SONRA KARARI DEĞİŞTİ
Böyle bir karar almasının nedenini de "Çocuklarımın hem anneleri hem de babaları tarafından terk edilmiş hissetmelerini istemiyorum" diyerek anlatmıştı. Lopez, daha sonra fikrini değiştirip çocuklarını okula gönderdi.
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İLK ÖĞRETMENLERİ HALA OLDU
Tom Cruise ile Nicole Kidman evli oldukları dönemde Connor ve Isabella adlı iki çocuk evlat edinmişti. Her iki çocuk da Cruise'un isteği üzerine okul yerine evde eğitildi. Üstelik ilk eğitmenleri de Cruise'un kız kardeşiydi.
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SCIENTOLOGY KURALLARINA UYDU
Aslına bakılırsa Tom Cruise geleneksel eğitime karşı değildi. Ama üyesi olduğu Scientology tarikatı nedeniyle böyle bir karar aldı.
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BOŞANMADAN SONRA OKULA BAŞLADI
Cruise'un daha sonra evlendiği Katie Holmes'dan dünyaya gelen kızı Suri de 7 yaşına gelene kadar evde eğitim gördü. Bir dönem annesinden başka arkadaşı olmayan Suri, Cruise ile Holmes'un boşanmasının ardından okula başladı.
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ONLAR DA OKUL BİTİRMEDİ
Kendall ve Kylie Jenner da anneleri Kris'in isteğiyle evde eğitildi.Sonradan kadın olup adını Caitlyn olarak değiştiren babaları Bruce Jenner her ne kadar bunun tam tersini istese de iki kız evde eğitildi.
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HAYATA ÇABUK ATILSINLAR DİYE
Ailenin akıl hocası olarak nitelendirilen Kris Jenner, kızlarının kariyerlerine daha çabuk atılabilmeleri için böyle bir karar vermişti.
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KREŞ İÇİN SERVET HARCADI
Kim Kardashian ve Kanye West, kızları North'un kreşe gitmesi için bir yıl boyunca 30 bin dolar harcadı. Fakat daha sonra West aniden kararını değiştirdi ve kızının evde eğitilmesini istedi.
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ÇOCUKLARI İÇİN KORKUYORDU
Kim Kardashian da bu kararı destekledi. Çünkü, ünlü bir ailenin çocuğu olduğu için kızının başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Fakat çift sonra bu konudaki kararlarını değiştirdi.
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ÖĞRETMENDE ARANAN ŞARTLAR
Gwyneth Paltrow da eski eşi Chris Martin ile birlikte iki çocuğunu okul yerine evde eğitme kararı aldı. Eski çift, çocukları Apple ve Moses'ın evde eğitilmeleri için yıllık 100 bir doları bile gözden çıkardıb Ama Paltrow'un özel öğretmen konusundaki istekleri biraz abartılıydı. Örneğin öğretmein antik Yunanca, Latince, Fransızca ve İspanyolca bilmesini şart koştu.
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MÜZİK ALETİ ÇALMA ŞARTI
Bununla da yetinmeyen Paltrow, öğretmenin en az iki tane müzik aleti çalabilmesi şartını da aradı. Bu koşullarda da aradığı gibi bir öğretmen bulması çok da kolay olmadı. Daha sonra çocuklarını okula göndermeye karar verdi.
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OKULA GİTMEYE ZORLAMADI
Beyonce'nin anne ve babası Matthew ve Tino Knowles, kızlarının amacına ulaşmasını sağlamak için onu okula gitmeye zorlamadı.Şarkı söylemek konusundaki yeteneğinin üzerine gitmesi ve bu konuya daha çok zaman ayırabilmesi için Beyonce, evde eğitildi.
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NORMAL BİR ÇOCUK GİBİ YETİŞMEDİ
Beyonce yıllar sonra annesinin kendisini yetiştirme tarzına ilişkin olarak "Annem beni korumak için elinden her geleni yaptı. Ama beni normal bir çocuk gibi yetiştirmedi" diye anlatmıştı.