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Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 15:14,

Virüs bulaşmasın diye özel jetle tatile gittiler

Gösteri dünyasının ünlüleri koronavirüs etkisiyle artık eskisinden çok daha fazla özel jetlere rağbet edecek gibi görünüyor.

Backgrid USA

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1YENİ SEVGİLİSİ VE ÇOCUKLAR HEP BİRLİKTE
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YENİ SEVGİLİSİ VE ÇOCUKLAR HEP BİRLİKTE

Eşi Jennifer Garner'dan ayrıldıktan sonra birçok aşk yaşayan ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck bir süredir meslektaşı Ana de Armas ile birlikte.

2TATİL YOLUNDA
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TATİL YOLUNDA

Koronavirüs nedeniyle son üç ayı Los Angeles'taki evlerinde geçiren çift, önlemlerin gevşemesiyle hemen tatile çıktı.

3ÜÇ ÇOCUĞU DA YANINDA
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ÜÇ ÇOCUĞU DA YANINDA

İki sevgiliye Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu da eşlik etti.

4UÇAK HAZIRDI
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UÇAK HAZIRDI

Aile, Los Angeles Havaalanı'nda görüntülendi. Affleck, Ana de Armas ile üç çocuk kendilerini getiren araçtan indiler. Köpeğini kucağından bırakmayan de Armas ve eşyalarını ellerinde taşıyan grup kendilerini hazır şekilde bekleyen özel jete geçtiler.

5KISA BİR TATİL
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KISA BİR TATİL

Grubun tatil için nereye gittiği bilinmiyor ancak az eşya aldıkları ve bunun da sadece birkaç günlük bir tatile gittikleri anlamına geldiği belirtiliyor. Affleck geçmişte de zaman zaman özel jet kullanıyordu. Ama salgından sonra birçok ünlü gibi bu ulaşım yöntemine daha fazla ağırlık veriyor.  

6DADIYLA YASAK AŞK
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DADIYLA YASAK AŞK

Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın 10 yıllık evliliği, Affleck'in eşini çocuklarının dadısıyla aldattığı iddiaları yüzünden bitmişti.

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