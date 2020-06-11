Virüs bulaşmasın diye özel jetle tatile gittiler

KISA BİR TATİL Grubun tatil için nereye gittiği bilinmiyor ancak az eşya aldıkları ve bunun da sadece birkaç günlük bir tatile gittikleri anlamına geldiği belirtiliyor. Affleck geçmişte de zaman zaman özel jet kullanıyordu. Ama salgından sonra birçok ünlü gibi bu ulaşım yöntemine daha fazla ağırlık veriyor.