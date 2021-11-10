Viral enfeksiyon nedir? İşte viral enfeksiyon belirtileri hakkında bilgi
Üst ve alt solunum yolu, soğuk algınlığı gibi hastalıkları içerisine alan ve belirtileri Kovid-19'la karışabilen viral enfeksiyonlar ile bu hastalıklardan korunma yöntemleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, viral enfeksiyon nedir, belirtileri neler?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Havaların soğumasıyla birlikte viral enfeksiyon tanıları çoğaldı. Viral enfeksiyon ateş, halsizlik, baş ağrısı, karın ağrısı, boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İşte, viral enfeksiyon belirtileri hakkında bilgi...
2
Viral enfeksiyonlar, virüslerin sebep olduğu hastalıkların bütünüdür. Soğuk algınlığı, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, siğil, uçuk, hepatit, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, çocuk felci, HIV, HPV, kuduz viral enfeksiyonlar arasında sayılabilir.
İnsanlarda görülen viral hastalıkların bazıları kolayca atlatılabilirken bazılarının tedavisi çok uzun süreli olup ağır ilerleyebilir.
3
Viral hastalıklar günümüzde bakteriyel enfeksiyonlara karşı çok etkili olan antibiyotik gibi ilaçlarla engellenemez, ancak bazı virütik hastalıklar için aşılar geliştirilmiştir.
Virüslerin çoğalması bakterilerle kıyaslanamayacak şekilde hızlıdır. Bundan dolayı virüs hastalıkları en çok enfeksiyöz olan hastalık grubudur.