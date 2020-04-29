Vietnam Savaşı nerede, ne zaman gerçekleşti? Vietnam Savaşı tarihi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesi, ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı. Vietnam Savaşı boyunca resmi rakamlara göre 58 bin 220 Amerikalı hayatını kaybederken, Kovid-19'un ABD'de neden olduğu ölümler bu sayıyı aştı. Peki, Vietnam Savaşı nerede, ne zaman gerçekleşti? İşte Vietnam Savaşı'nın tarihi...
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Vietnam Savaşı ya da İkinci Çinhindi Savaşı, Doğu Bloku ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliği ile ABD destekçisi olan anti-komünist Güney Vietnam ve başta ABD arasında yaşanan savaştır. Kore Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın ikinci sıcak çatışması olmuştur. ABD 1963 yılından 1973 yılına kadar savaşa dahil olmuş ve 60.000 kadar asker kaybetmiştir.
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Vietnam Savaşı Sonuçları
Vietnam 1,5 milyon yurttaşını ve zehirlenme sonucu topraklarının 3'te birini kaybetmesine rağmen savaştan galip çıktı. Amerikalılar ise bölgede 58 bin ölü bırakırken, savaş sonrası Vietnam'dan ülkelerine dönen askerlerin önemli bir kısmı da intihar ederek yaşamlarına düşman kurşunlarıyla değil de kendi elleri ile son verdiler. Amerika ayrıca savaş boyunca, çoğunluğu uçaksavar ateşiyle düşürülen 10 bine yakın hava aracını yitirdi. Buna karşılık Kuzey Vietnam'ın kaybı 200 civarındaydı. Vietnam Savaşının başlangıcında Çin-Sovyet ilişkilerinin düzeleceği varsayılıyordu. Fakat algı farklılıkları ilişkilerin daha da bozulmasına sebep olmuştur. Sovyet-Çin farklılıklarının derinleşmesi, çok kutupluluğu güçlendirerek yumuşama sürecinin hızlanmasına sebep olmuştur. Böylece, ABD'nin Vietnam'ı bölme planı suya düşerken, Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1975 yılında birleştiler.
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Vietnam Savaşı Önemi
Vietnam Savaşında ABD kullandığı bomba tüm dünyada tepkilere neden olmuştur. Vietnam halkı savaşın izlerini ve yaralarını uzun yıllar silememiştir. Vietnam, savaşın bitmesi ile birleşti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyet adı ile varlığını sürdürdü. Savaş, Sovyet ve Çin ilişkilerinde bozulmaların hızlanmasına etki etmiştir.