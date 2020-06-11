Videoları ilgi görünce albüm için çalışmalara başladı!
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Eda Yılan (18), müzisyen olan görme engelli babası Ergün Yılan'ın (44) desteği ile şarkı söylerken, arkadaşları ise o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Videoları ilgi gören ve yaklaşık 150 bin takipçiye ulaşan Eda, söz ve müzikleri ailesine ait olan 7 şarkılık albümü için çalışmalara başladı.
2
Abone Ol
Dilovası ilçesinde yaşayan, çocukluğundan beri şarkı söylemeye ilgisi olan Eda Yılan'ın hayatı, şarkı söylediği bir videoyu arkadaşlarının kendisinden habersiz sosyal medyada paylaşmasının ardından değişti.
3
Abone Ol
Kendisini izleyen herkesten olumlu tepkiler alan Eda Yılan, daha sonra şarkı söylediği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.
4
Abone Ol
Babası Ergün Yılan'ın da desteğini alan Eda Yılan, 10 yaşından beri klavye çalan kardeşi Yunus Emre ve babası ile birlikte düğün ve eğlencelerde şarkı söylemeye başladı.
5
Abone Ol
Sosyal medyada kısa sürede 150 binin üzerinde takipçiye ulaşan Eda Yılan, başarısını, çıkaracağı albüm ile sürdürmek istiyor.
6
Abone Ol
Tamamı özgün eserlerden oluşan 12 şarkılık albümün stüdyo kayıtlarına başlayacak olan Eda Yılan, dijital ortamda piyasaya sürülecek albümün ismini 'Evleniyoruz' olarak belirledi.
7
Abone Ol
İçerisindeki 7 şarkının söz ve müzikleri Yılan ailesine ait olan albümün, 40 gün içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.
8
Abone Ol
'KARDEŞİM 5, BABAM 25 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR'
Çocukluğundan beri şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyen Eda Yılan şunları söyledi: 'Çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi çok seviyordum. Öğretmenlerim sürekli beni faaliyetlere, etkinliklere yazıyordu.
9
Abone Ol
Liseye geçtiğimde, babam ile kardeşim uzun zamandır bu işi yapıyordu. Ben ilk başta çok sıcak bakmadım.
10
Abone Ol
Çekindim, utandım ama bir şekilde onlara destek olmak için bu işe girdim. Yaklaşık 2,5 senedir babam, kardeşim ve ben düğün, eğlence gibi programlara çıkıyoruz'
11
Abone Ol
ALBÜM ÇALIŞMASINA BAŞLAYACAK
Sosyal medyada 150 binin üzerinde takipçiye ulaşan Eda Yılan açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
12
Abone Ol
Şimdi bir albüm çalışmamız var. Sosyal medya hesaplarımda 150 bin takipçiye ulaştım. Bunu bir albüm ile taçlandırmak için bir şirket ile anlaştık.
13
Abone Ol
Albüm çalışmasına yarın başlayacağım. Fotoğraf çekimini yaptık. Yarın da Allah'ın izniyle okumalara gideceğim. İnşallah güzel şeyler olacak
14
Abone Ol
Ailesiyle sahne almasının güzel olduğunu ifade eden Eda Yılan, "Ailecek bu işi yapmak aslında çok güven verici bir şey. Yabancılarla gidip sıkıla, çekine söylemektense babamla ve kardeşimle gitmek daha güzel oluyor.
15
Abone Ol
Hem yanımda sevdiğim insanlar var, hem de yorulduğumda babam devralıyor, o yorulduğunda ben devralıyorum. Gayet güzel, dönüşümlü bir şekilde söylüyoruz. Güzel oluyor" dedi.
16
Abone Ol
'ÇAREYİ MÜZİKTE BULDUM'
Geçirdiği bir hastalık sonrasında görme yeteneğini kaybettiğini söyleyen baba Ergün Yılan ise şunları söyledi:
17
Abone Ol
"Ben 20 yıl önce görme yeteneğimi kaybettim. Ondan sonra içeri kapanmaktansa, hayata bir şekilde devam etmek gerekiyordu.
18
Abone Ol
Ben de çareyi müzikte buldum. Zaten bir arayış içerisindeydim. İç dünyaya kapanmamak, dünyadan, insanlardan kopmamak adına müziğin içerisine girdim.
19
Abone Ol
Şu anda da çocuklarımla beraber devam ediyoruz. İnşallah daha da güzel bir yerlere geleceğimizi ümit ediyorum.Bizim doğu bölgesinde, genelde kız çocuklarının sanatın içine girmesine çok olumlu bakmazlar. Kız çocuğu olunca genelde sıkıntılı bir durum olarak lanse edilir.
20
Abone Ol
Ama bu tabuları ben kendi çabalarımla yıktım. Ben de çocuklarımla her zaman gurur duydum. Gurur duymaya da devam edeceğim."