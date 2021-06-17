Victoria's Secret'ta devrim: Melekler kanatsız kaldı

Bir dönem podyumunda sadece sıfır beden modellere yer verdiği için eleştirilen Victoria's Secret firmasında devrim gibi karar. Firma, bundan böyle tanıtım yüzü olarak büyük beden modellerin yanı sıra bir de cinsiyet değiştiren model kullanacak.
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YENİ TANITIM YÜZLERİ
Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan futbolcu Megan Rapinoe'nin, firmanın yeni tanıtım yüzü olduğu açıklandı. Üstelik değişiklik sadece bu kadarla sınırlı kalmayacak. Firma yetkililerinin Page Six'e yaptığı açıklamaya göre, firmanın tanıtım yüzü olan modeller, iç çamaşırları içinde poz vermeyecek. Bunun yerine kendini yenileyen firmanın ya podcast yayınlarında ya da reklam materyallerinde görünecek.
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TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR
Firmanın eski modellerinin yeniden tanıtım faaliyetlerinde görev alıp almayacakları ise henüz bilinmiyor. Bu konuda firmanın üst düzey yetkililerinden Martin Waters "Şu anda bunun kültürel olarak uygun olduğunu sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü bildirdi.
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YENİ BİR İMAJ
Geçen şubat ayından firmada görev almaya başlayan Waters, firmanın bundan böyle "erkeklerin değil kadınların istediği gibi" olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Martin Waters " Uzun zaman önce değişmemiz gerektiğini biliyordum. Biz ekip olarak firmanın kontrolünü daha yeni ele aldık" dedi.
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PRIYANKA CHOPRA DA YENİ TANITIM YÜZLERİNDEN
Victoria's Secret'ın yeni tanıtım yüzü olarak Priyanka Chopra ile Megan Rapinoe'nin yanı sıra Adut Akech, serbest stil kayakçı Eileen Gu, Brezilyalı cinsiyet değiştirmiş model Valentina Sampaio, büyük beden model Paloma Elesser ve gazeteci Amanda Cadenet de görev alacak. Gazeteci de Cadenet, firmanın 10 bölüm olarak hazırlanan podcast yayınında sunuculuk da üstlenecek.
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KÖKLÜ DEĞİŞİM
Bu yeni durum, birçok modelin bugünkü kariyerinin ve şöhretinin ilk adımı olan firma için köklü bir değişimin başlangıcı. Firmanın her yıl geleneksel olarak düzenlediği defilelerde kanatları ve seksi iç çamaşırlarıyla podyuma çıkan modellerin ise artık tarihe karışacağı düşünülüyor. Yani bir başka deyişle "meleklerin kanatları" söküldü. Bu yeniliğin, firmanın geleceğini ve hem finansal olarak hem de kamuoyunun gözünde giderek bozulan imajını düzeltip düzeltmeyeceğini ise zaman gösterecek.
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ÜNLÜ FUTBOLCU
Firmanın yeni tanıtım yüzlerinden Megan Rapinoe, cinsel yönelimlerini gizlemeyen bir futbolcu ve aktivist.
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DAHA ÖNCE DE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Trans model Valentina Sampaio ise daha önce Sports Illustrated'a verdiği pozlarla konuşulmuştu.
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YENİ BİR SOLUK
Adut Akech de son dönemin yükselen modellerinden biri.
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ZİNCİRİN İNGİLTERE HALKASI İFLAS ETTİ
Dünyanın önde gelen iç giyim firması için terslikler önce podyumda başladı. Ardından da dünya üzerindeki bazı temsilciliklerinin zorda olduğu duyuldu. Koronavirüs pandemisi sırasında ise en kötüsü oldu. Bir dönem geleneksel defileleriyle izlenme, tasarımlarıyla da satış rekorları kıran Victoria's Secret firmasının İngiltere şubesinin geçen haziran ayında iflas ettiği duyuruldu.
ABD merkezli firmanın İngiltere’deki şubesinden yapılan açıklamada, ülkedeki 25 mağazadan oluşan yapılanmasının iflas ettiği belirtildi. Kayyum atanmadan önce 785 çalışanını ücretsiz izne çıkartılan firmanın 800'den fazla çalışanının işinin riske girdiği ileri sürüldü. Victoria's Secret’ın İngiltere’deki şirketi şubat ayında yıllık bazda 170 milyon sterlin zarar ettiğini bildirmişti. Victoria Secret’in tüm mağazaları İngiltere’de karantina uygulamasının başladığı 23 Mart’tan beri kapalı bulunuyor.
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ÖNCE DEFİLE İPTAL OLDU
ABD'deki bazı mağazalarını kapatan Victoria's Secret, geçen yıl izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle 1995'ten beri "melekler" olarak bilinen modelleriyle yaptığı defileleri iptal etmişti. Bazı çevreler tarafından modası geçmiş ve cinsiyetçi bulunan defile en son 2018'de yayımlanmıştı.
Victoria's Secret, geçen yıl şubat ayında L Brands, Sycamore Partners'a 525 milyon dolarlık bir anlaşma ile yüzde 55'lik hissesini sattı. Ancak Sycamore Partners corona virüs salgınının tetiklediği geçici mağaza kapanışları nedeniyle Mayıs ayının başlarında satıştan çekildi. İki firmanın satışla ilgili dava süreci devam ediyor.
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İŞTE ÜNLÜ FİRMANIN ÖYKÜSÜ
Peki bu ünlü firmanın öyküsünü biliyor musunuz?Utancı yüzünden koskoca bir iç çamaşırı imparatorluğunun sahibi oldu. Sonra da gizemli bir şekilde kendisini 67 metre yüksekliğindeki ünlü köprüden aşağıya bırakıverdi. Onun sayesinde Adriana Lima, Miranda Kerr, Gisele Bundchen gibi mankenler hem çok zengin hem de çok ünlü oldu. Kısacası çağımızın modern tanrıçaları bugün kazandıkları milyon dolarları, sahip oldukları dudak uçuklatan yaşam tarzını Roy Raymond'a yani bu ilginç iş adamına borçlu. İşte satın alabilenler için bir statü simgesi olan iç çamaşırı imparatorluğunun ardındaki "sırlar"…
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UTANGIÇLIĞI YARATICILIĞA DÖNÜŞTÜ
Her şey eşine sürpriz olsun diye ona iç çamaşırı almak için gittiği bir mağazada başladı. Stanford Üniversitesi mezunu iş adamı Roy Raymond, onca kadının arasında bir erkek olarak mağazayı dolanıp iç çamaşırı seçmekten utanıyordu. Satıcılara sorduğu soruların tuhaf karşılanmasından çekiniyor herkesin kendisine baktığını düşünüyordu. Kendisiyle aynı durumda olan yani karısına ya da sevgilisine iç çamaşırı alırken utanan binlerce erkeğin daha olabileceğini düşündü ve aklına parlak bir fikir geldi: Kendi iç çamaşırı markasını yaratmak. Ama öncelikle pek çok kişinin düşündüğünün tersine iç çamaşırını çekici hatta cinsel obje haline getirmek gerektiğini düşündü.
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"BÜYÜK SIR" BÖYLE ORTAYA ÇIKTI
Bunun için yapması gereken kadınları düz beyaz iç çamaşırları giymekten vazgeçirip, tıpkı İngiltere Kraliçe Victoria dönemindeki gibi fırfırlı göz alıcı çamaşırlar giymeye yönlendirmekti. Markası da Kraliçe Victoria'nın adını taşıyacaktı: Victoria's Secret yani Victoria'nın Sırrı.
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SÜKSELİ EROTİZM
Roy Raymond, bu düşünceyi kafasında iyice şekillendirir şekillendirmez hemen Stanford İş Merkezi'nde bir mağaza açtı. Takvimler 1977 yılını gösteriyordu. Raymond mağazayı açarken sermayesi 80 bin dolardı. 40 bin lirasını bankadan geri kalan 40 binini de akrabalarından borç olarak almıştı. Başlangıçta orta halli kadınlara yönelik iddiasız tasarımlar satıyordu. Ama sonra kusursuz görünüşlü mankenler seçerek firmanın adını "sükseli erotizmle" birleştirdi.
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SONUN BAŞLANGICI
Şirket faaliyete geçtiği ilk yıl 500 bin dolar kar yaptı. Raymond, bu başarıdan cesaret alarak 3 mağaza daha açtı ve katalogdan sipariş yoluyla satışa başladı. 1982 yılına gelindiğinde Victora's Secret'ın 6 mağazası vardı ve geliri de iyice artmıştı. Firma yılda 6 milyon dolar kazanıyordu. Tam bu sırada Raymond; Victoria's Secret'ı The Limited 'ın yaratıcısı olan Leslie Wexner'a sattı hem de 4 milyon dolar karşılığında. Bu onun için sonun başlangıcı oldu. Raymond 1984 yılında My Child's Destiny adında bir çocuk mağazasını kurdu.
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ÖLÜMÜ DE GİZEM DOLU
Ama Victoria'nın büyüsü onun için bozulmuştu artık. Firma iki yıl sonra iflas etti. Roy Raymond'un hızlı ve başarılı başlayan öyküsü gizem dolu bir şekilde sona erdi. Raymond 26 Ağustos 1993'te kendini Golden Gate Köprüsü'nden aşağıya bıraktı. Bunu yaptığında sadece 47 yaşındaydı. Günümüzün en çekici ve fantastik iç giyim markası olan Victori's Secret'ın yaratıcısının cesedi köprüden atladıktan tam 1 hafta sonra San Francisco Körfezi'nde bulundu. Ölümüne ilişkin aralarında Raymond'ın farklı tercihlerinin de bulunduğu bir çok iddia ortaya atıldı. Ancak Roy Raymond'ın ölümü bir sır olarak kaldı.
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ONA UĞURLU GELDİ
Ama firma Raymond'dan sonraki sahibi Leslie Wexner'a uğurlu geldi. Zaten zengin olan Wexner defalarca dünyanın en zengin işadamı seçildi. Victoria's Secret moda dünyasındaki mankenler için de eşine az rastlanır bir basamak. Bir kez bile olsa bu firmanın defilesine çıkmak ya da kataloglarında yer almak diğer güçlü firmaların dikkatini çekmenin ve yılda milyonlarca dolar kazanmanın garantisi.
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TANITIM YÜZÜ OLMAK KOLAY DEĞİL
Ama firmanın yüzü olmak hiç de kolay değil. Sadece güzellik yetmiyor. Bundan fazlası gerekli. Öncelikle firmaya manken olabilmek için en az 1.76 cm boyunda olmak gerekli. 18 yaşından küçük 30 yaşından büyük olmamak gerekli.
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KATI KURALLAR
ABD vatandaşı olmak ya da ABD'nin eyaletlerinden birinde oturma iznine sahip olmak aranan koşullardan. İngilizce okuyup konuşabilmeli, sağlığı mükemmel olmalı. Victoria's Secret mağazaları ya da firma ortaklarından hiçbiriyle ilişkisi olmamalı.
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İNCE ELEYİP SIK DOKUYORLAR
Ve sabıka kaydı kesinlikle ve kesinlikle temiz olmalı. Suç işlemek değil buna teşebbüs etmek bile dünyanın en güzel kadını bile olsanız size firmanın kapılarını kapatıyor. Victoria's Secret adına çalışan mankenleri ince eleyip sık dokuyarak seçiyor ama onları da kelimenin tam anlamıyla ihya ediyor.