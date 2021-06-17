Victoria's Secret'ta devrim: Melekler kanatsız kaldı

UTANGIÇLIĞI YARATICILIĞA DÖNÜŞTÜ Her şey eşine sürpriz olsun diye ona iç çamaşırı almak için gittiği bir mağazada başladı. Stanford Üniversitesi mezunu iş adamı Roy Raymond, onca kadının arasında bir erkek olarak mağazayı dolanıp iç çamaşırı seçmekten utanıyordu. Satıcılara sorduğu soruların tuhaf karşılanmasından çekiniyor herkesin kendisine baktığını düşünüyordu. Kendisiyle aynı durumda olan yani karısına ya da sevgilisine iç çamaşırı alırken utanan binlerce erkeğin daha olabileceğini düşündü ve aklına parlak bir fikir geldi: Kendi iç çamaşırı markasını yaratmak. Ama öncelikle pek çok kişinin düşündüğünün tersine iç çamaşırını çekici hatta cinsel obje haline getirmek gerektiğini düşündü.