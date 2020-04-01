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Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 12:30, /

Victoria's Secret meleği coronavirüse yakalandı

Victoria's Secret için yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz model Alexina Graham coronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SPLASH NEWS, INSTAGRAM, BACKGRID USA

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1ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ

ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ

Firma ile çalışan ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Graham, salgın nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti.

2KIZ KARDEŞİNİN YANINA GİTTİ

KIZ KARDEŞİNİN YANINA GİTTİ

Graham, daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında İngiltere'de Nottinghamshire'da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini belirtmişti.

3YALNIZ KALMAK İSTEMEDİM

YALNIZ KALMAK İSTEMEDİM

Graham "Aslında New York'ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim" demişti. Fakat daha sonra coronavirüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı.

4ATEŞ VE NEFES DARLIĞI

ATEŞ VE NEFES DARLIĞI

Modelin, ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği belirtildi. Model sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

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