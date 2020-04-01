Victoria's Secret meleği coronavirüse yakalandı

Firma ile çalışan ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Graham, salgın nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti.Graham, daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında İngiltere'de Nottinghamshire'da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini belirtmişti.Graham Aslında New York'ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim demişti. Fakat daha sonra coronavirüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Modelin, ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği belirtildi. Model sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.