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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 09:38 | 

Kendi çizdi kendi giydi

Tasarımcılığa imza atan ünlü model kendi koleksiyonundan bir mayoyla görüntülendi.

Mega News Agency

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Victoria's Secret meleği olarak ünlenen Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, Miami'de plajda görüntülendi.

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Meslektaşı ve eski nişanlısı Hermann Nicoli ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları 4 yaşındaki Anaca ve 2 yaşındaki Ariel'ı de yanına alan 32 yaşındaki Swanepoel, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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Bir süre yüzen Swanepoel sonra da çocuklarıyla birlikte denize girdi. Onlar kumda oynarken de kendisi uzanıp güneşlendi.

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Candice Swanepoel'in üzerindeki beyaz mayo ile dikkat çekti. Bu mayo ünlü modelin kendisinin tasarladığı Tropic of C adlı koleksiyondan bir parça. 

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Top model, bu koleksiyonu tasarlarken doğadan ve kadının fiziksel görüntüsünden ilham aldığını belirtmişti.

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Swanepoel, askısız mayosunu uygun renklerde bir kolye ile tamamladı. Ayak bileğine de halhal taktı. 

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Candice Swanepoel, 20 Ekim 1988'de Güney Afrika'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında bale eğitimi gördü. Sonra bir bit pazarında alışveriş yaparken keşfedildi.

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Ünlü dergilere poz vererek adını duyuran model, daha sonra da önde gelen moda markalarının tanıtım yüzü oldu.

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2010'da Victoria's Secret firmasıyla anlaşma yapan Swanepoel, o zamandan bu yana aynı firma için çalışıyor. Candice Swanepoel, 2016 yılında Forbes tarafından en çok kazanan model seçilmişti.

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