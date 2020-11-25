ABD'DE MÃœLKLERÄ° VAR David ve Victoria Beckham Ã§iftinin sadece bu mÃ¼lkÃ¼ deÄŸil, hem Ä°ngiltere'de hem de ABD'de milyonlarca sterlin deÄŸerinde mÃ¼lkÃ¼ bulunuyor. DÃ¶rt Ã§ocuklu ailenin "merkez Ã¼ssÃ¼" Londra'da. Her biri milyonlarca sterlin deÄŸerinde olan bu evlerde hayatlarÄ±nÄ± geÃ§iren aile sÄ±k sÄ±k da sosyal medya Ã¼zerinden evlerinde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. Ã–yle ki takipÃ§ileri artÄ±k Beckham ailesinin evlerini avuÃ§larÄ±nÄ±n iÃ§i gibi biliyor. Gelin o gÃ¶steriÅŸli mÃ¼lklere biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.