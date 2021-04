Romantik doğum günü pozu: Seviyorum seni!

Victoria Beckham 2002 yılında Telstar Plakçılık ile anlaşır ve albüm hazırlıklarını başlar ancak pop albümü yapmak istemiyordu. R&B ve hiphop tarzında bir albüm yapmak istemektedir bu sebeple prodüktör Damon Dash ile çalışmaya başladı. Let Your Head Go / This Groove Aralık 2003’te raflardaki yerini alır ve listelere üç numaradan girdi. 2004 yılında The Real Beckhams adı altında belgesel niteliği olan bir DVD piyasaya çıktı. Let Your Head Go” ve “This Groove”, “Resentment”, “That Dude”, “Me And You This Time” ve “Valentine” adlı şarkıların videoları da içeriyor.