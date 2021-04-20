Romantik doğum günü pozu: Seviyorum seni!

Spice Girls grubuyla adını duyuran grubun dağılmasından sonra da tasarımcı olarak moda dünyasına adım ata Victoria Beckham, 47'nci doğum gününü bir dizi partiyle kutluyor. O kutlamalarda yaşananları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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Victoria Beckham, son olarak da eşi David Beckham ile birlikte çekilen romantik bir fotoğrafını "Seni seviyorum" mesajıyla Instagram sayfasından paylaştı.
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Bu paylaşımda çiftin birbirlerine romantik bakışlarının yanı sıra giyimlerindeki uyum da dikkatlerden kaçmadı. Çift, o kutlama için tepeden tırnağa siyah giyindi.
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Kutlama için Miami'de bulunan Victoria ve David Beckham'ın doğum günü 17 Nisan'da. Ancak aile, kutlamayı her yıl olduğu gibi bu kez de bir haftaya yaydı. Paskalya kutlamasının ardından yeni yaş kutlamasına geçen Beckham ailesine, büyük oğulları Brooklyn'in nişanlısı Nicola Anne Peltz de eşlik ediyor.
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Victoria Beckham daha önce de beş katlı doğum günü pastasıyla çekilen bir fotoğrafı da sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Victoria Beckham, eşi David'e, kendisi için hazırladığı özel kutlamalar için teşekkür etmişti. David Beckham da paylaşımlarında eşine "en güzel günü hak ediyorsun" diye seslenmişti.
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Çift kutlamanın ilk günü de bu romantik pozlarını Instagram sayfalarından paylaşmıştı.
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Tam adı Victoria Caroline Adams olan Victoria Beckham, 17 Nisan 1974 tarihinde Harlow , Essex, İngiltere’de doğdu. Jacqueline ve Anthony Adams çiftinin üç çocuğundan ikinci çocuğu. Babası bir elektronik mühendisi idi. Erkek kardeşi Christian ve kız kardeşi Lousie adındadır. Victoria Beckham Cheshunt’daki St Mary Lisesine gitti. 1991 yılında Surrey şehindeki Epsom ilçesinde olan Laine Tiyatro Sanatları okulunda okudu.
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Bir dönemin ünlü futbolcusu David Beckham‘ın eşi ve 1990’lı yıllara damgasını vuran eski Spice Girls üyesi olarak tanınıyor Victoria Beckham. Asıl şöhretine 1994 yılında katıldığı “Spice Girls” grubu ile kavuşan Victoria Beckham, daha sonra solo müzik kariyerine başlamak istemişti ancak bu alandaki kariyeri yeterince başarılı gitmeyince modaya el atan ve kendi New York Moda Haftası’nda tanıtarak iş hayatına atıldı.
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Victoria Beckham 2002 yılında Telstar Plakçılık ile anlaşır ve albüm hazırlıklarını başlar ancak pop albümü yapmak istemiyordu. R&B ve hiphop tarzında bir albüm yapmak istemektedir bu sebeple prodüktör Damon Dash ile çalışmaya başladı. Let Your Head Go / This Groove Aralık 2003’te raflardaki yerini alır ve listelere üç numaradan girdi. 2004 yılında The Real Beckhams adı altında belgesel niteliği olan bir DVD piyasaya çıktı. Let Your Head Go” ve “This Groove”, “Resentment”, “That Dude”, “Me And You This Time” ve “Valentine” adlı şarkıların videoları da içeriyor.
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4 Mart 1999 tarihinde ilk çocuğu “Brooklyn Joseph”i dünyaya getirdi. Bu doğumdan 4 ay sonra da 4 temmuz 1999 da “David Beckham” ile evlendi. 2. oğulları “Romeo James Beckham” 1 Eylül 2002 tarihinde dünyaya geldi. Üçüncü oğulları “Cruz David Beckham” 2005 yılının Şubat ayında dünyaya geldi. 10 Temmuz 2011’de Los Angeles’da doğan kız çocuklarına “Harper Seven Beckham” adını verdiler. İngiliz basınının Victoria’nın müzik kariyerini başarısızlık olarak yorumlaması Victoria’nın müzik ile ilgili hedeflerini de yok eder. Ama Victoria tekrar işe koyulur ve Cathy Dennis ile My Love Is For Real adlı şarkıyı yazar ama Victoria’nın üçüncü hamileliği sebebiyle şarkı hiç piyasaya sürülmez.
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Victoria Beckham, Dolce Gabbana ve yakın dostum dediği Roberto Cavalli için podyuma çıkar. 2004 yılında da Rock and Republic için VB Rocks adında ağırlıklı olarak jean pantolondan oluşan bir koleksiyon hazırladı. Kısa bir süreliğine Rocawear’ın mankenliğini yaptı, Samantha Thavasa adlı mağaza için çanta ve mücevher tasarladı. Haziran 2006’da DVB adında güneş gözlüğü koleksiyonu hazırlar ve dünya kupasında kendi tasarladığı gözlüklerle poz vererek bol bol reklamını da yapar. Yine aynı yıl Intimately Beckham adında bay ve bayan parfümü satışa sunuldu.