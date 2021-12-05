VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim yılı ortaöğrenim VGM burs sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Ortaöğretim burs sonuçları 4 Aralık'ta açıklandı. VGM'den yapılan açıklamada "2021-2022 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvuru sonuçları belli olmuştur." denildi. Ortaöğrenim sonuç duyurusu ardından gözler VGM yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Cumartesi günü yayınladığı yazılı açıklamayla 2022 VGM Ortaöğretim burs sonuçlarını açıkladığını duyurdu. 2021-2022 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvurusu sonuç duyurusu ardından yükseköğrenim değerlendirme sonucuna yönelik araştırmalar hız kazandı.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM'nin "2021 – 2022 Eğitim Yılı Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu"nda burs sonuçlarıyla ilgili Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca bursverilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.