VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim yılı ortaöğrenim VGM burs sonuçları açıklandı

VGM'nin "2021 – 2022 Eğitim Yılı Yükseköğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu"nda burs sonuçlarıyla ilgili Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca bursverilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.