VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? İşte 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri

BURS MİKTARI NE KADAR? 2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.