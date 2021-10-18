VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? İşte 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğrenim burs başvurularının ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarında süreç üniversite öğrencileri için devam edecek. 2021-2022 VGM burs başvuru işlemleri kurumun internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve üniversite burs başvuru tarihleri.Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? İşte 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri
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VGM ortaöğrenim bursları devam ederken gözler yükseköğrenim burs başvuru tarihlerine çevrildi. Takvim doğrultusunda VGM ortaöğrenim bursları ekim ayının 15'inden itibaren başlamıştı. Duyuruya göre VGM yükseköğrenim bursu ise 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Öğrenciler 2021 VGM burs başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden tamamlayacaklar.
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BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.
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Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
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BURS MİKTARI NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.