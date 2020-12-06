VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar

Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere sekiz ay boyunca burs desteği veren VGM, hizmetine bu yıl da devam ediyor. Kurum son olarak, ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerini tamamlamış ve sonuçları erişime açmıştı. Gözler şimdi lisans öğrencilerini ilgilendiren burs başvuru sonuçlarında. İşte, 2020 VGM burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere tahsis edilecek olan VGM burs sonuçları, ortaöğretim öğrencileri için açıklandı. Yükseköğretim ve Ortaöğretim eğitimlerini alan öğrenciler için her yıl tahsis edilen burs sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.



