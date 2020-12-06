VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2020-201 eğitim dönemi için ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı, gözler şimdi üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarında. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere sekiz ay boyunca burs desteği veren VGM, hizmetine bu yıl da devam ediyor. Kurum son olarak, ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerini tamamlamış ve sonuçları erişime açmıştı. Gözler şimdi lisans öğrencilerini ilgilendiren burs başvuru sonuçlarında. İşte, 2020 VGM burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere tahsis edilecek olan VGM burs sonuçları, ortaöğretim öğrencileri için açıklandı. Yükseköğretim ve Ortaöğretim eğitimlerini alan öğrenciler için her yıl tahsis edilen burs sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacak.
Başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyurular yine internet sitesi üzerinden yapılacak.
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SONUÇLAR YENİ YILA KALA BİLİR
Yükseöğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılki açıklama tarihi baz alındığında, sonuçların yeni yıldan sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre değerlendirme işlemi devam ediyor. Sonuçlara ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.